El Cosquín Rock volverá a reunir a miles de fanáticos de la música en Córdoba. La organización confirmó que la edición 2027 se realizará el 6 y 7 de febrero en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, uno de los escenarios más emblemáticos del festival.

Además del anuncio de las fechas, los organizadores dieron a conocer el cronograma de venta de entradas para una nueva edición del evento, que se consolidó como uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica.

El Cosquín Rock 2027 se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero. (Gentileza)

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta de tickets comenzará el jueves 29 de julio a través del sitio oficial del festival.

El acceso a las entradas estará dividido en diferentes etapas:

Etapa Yendo: será una preventa exclusiva para clientes BBVA, con la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés, hasta agotar stock.

Etapa Llegando: continuará con la misma modalidad exclusiva para clientes de la entidad bancaria.

Venta general: estará habilitada para todos los medios de pago y mantendrá el beneficio de financiación en 12 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Un festival con más de dos décadas de historia

Con 27 años de trayectoria, Cosquín Rock se convirtió en una de las principales citas culturales del país y en un referente dentro de los festivales musicales de la región.

Cada verano, miles de personas llegan hasta las sierras cordobesas para disfrutar de una propuesta que combina distintos estilos musicales, escenarios múltiples y experiencias complementarias.

La edición 2026 marcó un récord de convocatoria, con más de 90 mil asistentes durante las dos jornadas y la participación de más de 100 artistas.

Las sierras cordobesas volverán a ser escenario del festival

La edición 2027 mantendrá como sede al Aeródromo Santa María de Punilla, donde el público podrá volver a disfrutar de jornadas cargadas de música y actividades.

La propuesta del festival apunta nuevamente a reunir a diferentes generaciones de espectadores, desde grupos de amigos hasta familias y fanáticos que llegan desde distintos puntos del país y del exterior.

Con el anuncio de las fechas y el inicio del proceso de venta de entradas, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva edición de Cosquín Rock, que volverá a transformar las sierras de Córdoba en el epicentro de la música durante febrero de 2027.