Con una amplia convocatoria de organizaciones sindicales y sociales, quedó formalmente presentada la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, un espacio de unidad que busca fortalecer la defensa de los derechos laborales en la provincia.

El acto se realizó este sábado 13 de junio en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan y reunió a dirigentes, delegados y trabajadores de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar la organización colectiva frente al contexto actual.

Durante la jornada se expusieron los principales objetivos del nuevo espacio, orientados a la defensa del trabajo argentino, la producción, la educación pública, la salud y la justicia social.

Los participantes remarcaron que la defensa de los derechos laborales no debe limitarse a la resistencia, sino que debe estar acompañada por un proyecto de desarrollo basado en el empleo genuino, la industria nacional y una distribución más equitativa de la riqueza.

En ese marco, uno de los mensajes que sintetizó el espíritu del encuentro fue: “La única manera de salir adelante es estando todos unidos. Si nos organizamos, no van a poder vencernos”.

La Intersindical quedó integrada por numerosos gremios y organizaciones, entre ellos la UOM, la UTEP, ATE, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Unión Ferroviaria, el Sindicato Químico, SATSAID, la Asociación Bancaria y diversas entidades de distintos sectores productivos y sociales.

Además, se recibieron mensajes de respaldo de dirigentes sindicales nacionales, lo que reflejó el alcance y la proyección del espacio más allá de la provincia.

Los referentes coincidieron en que la unidad de los trabajadores es hoy una herramienta indispensable para defender conquistas y construir respuestas colectivas frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores.

La creación de la Intersindical marca así el inicio de una nueva etapa de articulación en San Juan, con el objetivo de consolidar un frente común en defensa de los trabajadores y sus derechos.