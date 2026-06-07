Las universidades nacionales volverán a convertirse en escenario de protestas durante junio. Los gremios docentes anunciaron una nueva medida de fuerza para reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que continúa sin ejecutarse mientras se desarrolla una disputa judicial entre las casas de estudio y el Gobierno nacional.

La convocatoria fue realizada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que definió un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio. La medida coincidirá con una serie de acciones de visibilización en distintos puntos del país, incluyendo clases públicas y movilizaciones para reforzar el reclamo por mayores recursos para el sistema universitario.

Desde el sector sostienen que la falta de implementación de la ley impacta directamente en la recomposición salarial de docentes y no docentes, el financiamiento de becas estudiantiles, las obras de infraestructura y los gastos de funcionamiento de las universidades.

Como antesala del paro, el 9 de junio se realizarán actividades frente a los Tribunales de Buenos Aires y en otras ciudades del país. También están previstas nuevas jornadas de protesta para los días 11 y 16 de junio.

Mientras tanto, el conflicto mantiene abierto un canal de negociación. Autoridades nacionales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvieron reuniones en las últimas semanas para explorar alternativas que permitan destrabar la situación. Según trascendió, el Gobierno analiza una propuesta de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios para funcionamiento, becas y hospitales universitarios.

No obstante, las diferencias persisten. Desde la Casa Rosada buscan que las universidades retiren la demanda judicial que impulsan para exigir el cumplimiento de la ley, una condición que las autoridades académicas rechazan.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que fue interpretada como un revés para el Gobierno nacional. El máximo tribunal rechazó una presentación del Estado que buscaba apartar a magistrados que intervienen en la causa iniciada por el CIN para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recuperación de los salarios docentes.

Con este escenario, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo y amenaza con profundizarse sobre el cierre del primer semestre académico. Mientras continúan las negociaciones, docentes y autoridades universitarias mantienen el reclamo por una solución que garantice recursos para el funcionamiento del sistema público de educación superior.