La estética masculina continúa ampliando sus horizontes y cada vez más hombres se animan a consultar sobre tratamientos que años atrás permanecían fuera de la agenda médica habitual. En este contexto, la bioplastia peneana con ácido hialurónico aparece como una alternativa mínimamente invasiva que despierta interés por sus resultados inmediatos y su rápida recuperación.

Durante una entrevista en Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, TDA 19.2, Kick y YouTube, el doctor Domingo Pavon, urólogo especialista en estética genital masculina, explicó los alcances de este procedimiento que ya realiza en San Juan y que forma parte de una tendencia creciente dentro de la medicina estética masculina.

Según detalló el profesional, la demanda ha aumentado de manera sostenida en los últimos años. “El hombre se anima un poco más a consultar en estética”, afirmó, al señalar que además de tratamientos faciales o depilación definitiva, cada vez más pacientes buscan información sobre procedimientos vinculados a la estética genital.

La bioplastia peneana consiste en la aplicación de ácido hialurónico de alta densidad mediante una técnica ambulatoria destinada a aumentar la circunferencia y la longitud visible del pene. “Vamos a trabajar con un ácido hialurónico de alta densidad, aplicado a nivel peniano, con anestesia local, y eso va a generar un aumento del tamaño, tanto en circunferencia como en longitud”, explicó Pavon.

Un procedimiento ambulatorio con resultados inmediatos

De acuerdo con el especialista, la intervención se realiza en consultorio y dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora. El procedimiento comienza con anestesia local y posteriormente se introduce una cánula a través de una pequeña punción para distribuir el material de manera uniforme.

“Es un procedimiento bastante minucioso, no solo la colocación sino también el modelaje para que quede lo más armónico posible”, indicó.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los pacientes es que los cambios pueden observarse al finalizar la sesión. El médico explicó que suele realizar mediciones antes y después del tratamiento para evaluar los resultados obtenidos.

“Estamos teniendo aumentos entre uno y tres centímetros, o cuatro, de circunferencia y de longitud. Y eso para un miembro es bastante significativo”, sostuvo.

Las consultas provienen de hombres de distintas edades, aunque Pavon aclaró que prioriza pacientes con madurez emocional y sexual. “Prefiero siempre que sean mayores de 30 o 35 años”, comentó, al remarcar que en algunos casos es importante evaluar si la preocupación por el tamaño está relacionada con cuestiones de autoestima o aspectos psicológicos que requieran otro tipo de abordaje.

Recuperación, duración y elección del profesional

Uno de los beneficios destacados por el especialista es la rápida recuperación. Tras finalizar la intervención, el paciente puede regresar a sus actividades habituales con algunas recomendaciones específicas.

“La recuperación es inmediata”, afirmó. No obstante, aconseja evitar ejercicios físicos de impacto durante cinco días y mantener abstinencia sexual durante al menos diez días para favorecer una correcta adaptación del material.

Respecto a la duración de los resultados, explicó que el ácido hialurónico es un material biocompatible que el organismo absorbe progresivamente. Según indicó, los efectos suelen mantenerse entre 12 y 24 meses, aunque esto puede variar de acuerdo con cada paciente.

El profesional también destacó la importancia de consultar con médicos capacitados específicamente en esta técnica. Aunque el material utilizado cuenta con aprobación sanitaria y posee un perfil de seguridad conocido, cualquier procedimiento médico requiere conocimientos precisos para prevenir y resolver eventuales complicaciones.

“Es fundamental que el paciente investigue quién es el profesional que lo va a realizar y qué experiencia tiene en esa aplicación”, advirtió.