El mercado inmobiliario y de la construcción en San Juan empieza a mostrar los primeros cambios estructurales producto del desarrollo minero. La demanda ya no se concentra solo en las viviendas tradicionales, sino que se expande hacia las rutas nacionales y los barrios privados. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell, quien detalló cómo las empresas y los desarrolladores están adaptando sus proyectos a este nuevo escenario.

Uno de los movimientos más notorios se da en el sector logístico e industrial. "En Albardón andan buscando parcelas para hacer galpones, y en Jáchal e Iglesia también, obviamente todos buscan zonas que den a las rutas nacionales", explicó Turell en diálogo con DIARIO HUARPE. Esta búsqueda de terrenos estratégicos busca facilitar el transporte de insumos y el movimiento de la actividad minera en los departamentos alejados.

En el Gran San Juan, el impacto se ve en los nuevos desarrollos de vivienda. "En el sector privado tenemos empresas que trabajan de lo que se conoce como ventas desde el pozo. Hay un desarrollo importante en la calle San Luis y España, y otros cerca del estadio, que están apuntando a eso, a la minería", señaló el corredor. La demanda principal en este rubro proviene de ejecutivos y altos mandos, quienes buscan instalarse en barrios privados por las comodidades que ofrecen.

Sin embargo, esta demanda revela una deficiencia en los servicios de la provincia.

"Hay un tema de cercanía a colegios bilingües y ahí estamos en problema, porque la provincia no tiene más de dos o tres colegios con esas características y están para el lado de Santa Lucía. Eso hace que tengamos que advertir esa situación y ver quién puede afrontar ese requerimiento", sostuvo Turell.

El desafío de construir en el interior

La expansión hacia Jáchal, Iglesia y Calingasta choca con dificultades operativas. El titular de la cámara anticipó que el mayor problema en esos departamentos es la falta de mano de obra. "Cuesta mucho conseguirla, y también está el traslado de materiales. Son puntos que hay que evaluar bien antes de encarar un proyecto", advirtió.

Frente a este panorama, la construcción modular se presenta como una alternativa para agilizar las obras.

"Las viviendas container ya están, dejemos de analizar si es bueno o malo, hay que aprender a convivir con eso. Soluciona estos inconvenientes que hoy tienen esos departamentos alejados", afirmó.

Uno de los puntos más sensibles del avance minero es el impacto que puede tener en las localidades turísticas. Turell puso el foco en el conflicto silencioso que se avecina en lugares emblemáticos como Barreal. "El tema turístico corre riesgo de disminuir el potencial, porque sin duda que, teniendo tres o cuatro cabañas, va a ser económicamente mucho más favorable alquilarle a la minería que a nosotros que vamos por tres días", advirtió. "Ese es otro tema que va a producir la minería también, lamentablemente", cerró.