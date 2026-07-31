Cada vez más jóvenes argentinos logran terminar la escuela secundaria. Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación, el 74,6% de las personas de entre 19 y 24 años había completado ese nivel educativo en 2024, una cifra que representa un crecimiento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando el porcentaje era del 61,9%.

Pese a esa mejora sostenida durante la última década, el estudio advierte que las oportunidades de graduarse continúan estrechamente ligadas al contexto socioeconómico de cada estudiante. La diferencia entre los jóvenes de hogares con mayores y menores ingresos sigue siendo una de las principales barreras para alcanzar el título secundario.

La brecha económica continúa siendo determinante

El relevamiento muestra que solo el 59,6% de los jóvenes pertenecientes al quintil de menores ingresos logró finalizar la secundaria. En cambio, entre quienes integran el quintil de mayores recursos, el porcentaje asciende al 92%.

La distancia entre ambos grupos alcanza los 32,4 puntos porcentuales, un indicador que refleja que, aunque el acceso al nivel secundario se amplió, las condiciones económicas y familiares siguen influyendo de manera decisiva en las trayectorias educativas.

Cómo se ubica Argentina en la región

El informe también compara la situación del país con la de otras naciones latinoamericanas. Argentina se ubica en la mitad de la tabla regional: por delante aparecen Perú, donde el 92% de los jóvenes completa la secundaria, y Chile, con el 91,5%. También superan al país Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%).

Si bien todos los países analizados registraron avances en la última década, los especialistas sostienen que el desafío ya no pasa únicamente por aumentar la cantidad de egresados, sino también por reducir las desigualdades que persisten según el nivel socioeconómico y garantizar que más estudiantes no solo finalicen la escuela, sino que lo hagan con aprendizajes de calidad.