Alerta sanitaria por los gatos en Argentina. Según un relevamiento nacional, crece la población felina pero uno de cada tres no está vacunado y dos de cada tres no son desparasitados

Se estima que ya hay más de 6,4 millones de felinos domésticos en el país. Especialistas veterinarios advierten que los bajos índices de medicina preventiva incrementan el riesgo de enfermedades contagiosas —incluso para los humanos— y retrasan la detección de patologías crónicas.

Aunque la población de gatos domésticos supera los 6,4 millones de ejemplares en Argentina, la mayoría no recibe los cuidados preventivos básicos, según revela un informe veterinario que advierte sobre una fuerte brecha sanitaria: uno de cada tres gatos que asiste a consulta no está vacunado y dos de cada tres no fueron desparasitados.

De acuerdo con los datos difundidos, esta falta de controles regulares no solo expone a los animales a patologías evitables y dificulta el diagnóstico precoz, sino que también incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas que pueden afectar a los seres humanos.

“Hoy los gatos ocupan un lugar cada vez más importante dentro de las familias. La medicina veterinaria también debe acompañar ese cambio, incorporando estrategias preventivas que permitan detectar enfermedades antes de que produzcan daños irreversibles”, señaló el Dr. Alexis Jaliquias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente en medicina felina.