El incremento del caudal del río Blanco encendió la preocupación de los pobladores de El Chinguillo, una localidad precordillerana situada al Norte de la provincia de San Juan, a casi 70 kilómetros de la localidad de Rodeo, en el departamento Iglesia. Según contaron los propios pobladores, el caudal del río comenzó a aumentar, rondando los 20 metros cúbicos por segundo, y presentaba una marcada y preocupante tendencia creciente, encendiendo de inmediato las alarmas en toda la comunidad por el eventual impacto de la creciente sobre los accesos principales del lugar.

El agua comenzó a aumentar su volumen por sus cauces naturales a tal punto que, al llegar al puente recién habilitado en el sector, lo pasó por arriba en forma torrencial. La fuerza con la que bajaba la corriente estaba sometiendo a una enorme presión la infraestructura vial, la cual corría serio peligro por la violencia y el volumen con el que bajaba el agua. Ante este crítico panorama, los pobladores pusieron en alerta al personal del municipio de Iglesia para solicitar asistencia urgente y coordinar tareas de resguardo de la infraestructura vial.

Alta montaña: temperaturas elevadas y aceleración del deshielo

El aumento del volumen de agua se produjo en un marco climático caracterizado por temperaturas elevadas y una rápida aceleración del proceso de deshielo en la alta cordillera de los Andes. Este fenómeno meteorológico e hidrológico provocó una suba generalizada de los caudales en distintos cursos de agua del departamento Iglesia, generando como en Calingasta diversos inconvenientes y anegamientos en caminos vecinales y rutas de acceso a los poblados precordilleranos.

Intervención hidráulica de emergencia y desvío del río Blanco

Frente a este escenario de emergencia, se concretaron de manera coordinada diversos trabajos de intervención hidráulica con la oportuna colaboración de las empresas Vicuña y Fluor, que permitieron reducir el impacto directo de la corriente sobre la infraestructura vial amenazada.

Según explicó Iván Solar, poblador de El Chinguillo, las tareas consistieron en habilitar un derivador para conducir una parte importante del volumen de agua hacia el antiguo cauce del río Blanco. De esta manera, se buscó distribuir el caudal entre ambos sectores y disminuir la presión que recibía directamente el puente.

"Se sacó un caudal importante para que merme el golpe de agua al puente", explicó Solar al dar cuenta de los resultados de la intervención concretada por los equipos de trabajo en la zona afectada.

Normalización del tránsito y trascendencia de la conexión vial

El derivador quedó abierto y en pleno funcionamiento, permitiendo que una parte del agua continuara su recorrido por el cauce anterior]. El vecino señaló que, luego de estos trabajos, las condiciones mejoraron sustancialmente y actualmente es posible atravesar el puente, manteniéndose la circulación de los pobladores locales sin mayores interrupciones.

La intervención adquirió especial importancia debido a que el puente constituye una conexión fundamental para las familias que viven en El Chinguillo, una localidad cuya movilidad y abastecimiento dependen en forma directa de las condiciones del camino y de los cruces sobre los cursos de agua.