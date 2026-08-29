Desde este lunes comenzará a funcionar el Cobro con Transferencia (CCT), un nuevo mecanismo para el cobro de cuotas de préstamos que permitirá a bancos y proveedores no financieros de crédito debitar de manera automática los importes adeudados desde una cuenta previamente determinada.

La herramienta fue creada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante una resolución firmada el 2 de marzo y las entidades tuvieron plazo hasta el 31 de agosto para adaptar sus sistemas. El mecanismo busca reemplazar al DEBIN, utilizado hasta ahora para realizar este tipo de operaciones y que había quedado asociado a distintos casos de estafas.

Sin embargo, el debut del nuevo sistema se produce en un contexto de dificultades para el pago de préstamos. De acuerdo con estimaciones citadas por el sector, alrededor de 6 millones de personas tienen actualmente problemas para afrontar sus créditos, aunque el CCT no modifica las condiciones de esos deudores.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

El sistema establece que la entidad que otorgó el préstamo solamente podrá debitar las cuotas desde la misma cuenta en la que realizó el desembolso del crédito. Para hacerlo, deberá contar previamente con el consentimiento expreso del cliente.

La autorización será otorgada una única vez y el usuario podrá revocarla de manera inmediata, tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta desde la cual se realizará el débito.

Además, el cliente deberá recibir una notificación electrónica durante el día hábil anterior a la fecha en que se efectuará el cobro.

El esquema también establece límites para los intentos de débito. Se permitirá un intento inicial y hasta dos reintentos adicionales, a las 48 y 96 horas, con el objetivo de evitar prácticas de cobro consideradas abusivas.

Qué créditos podrán cobrarse

El CCT solamente podrá utilizarse para cuotas fijas e iguales durante toda la duración del contrato. A su vez, la normativa establece que la relación entre cuota e ingresos no podrá superar el 30% al momento de otorgarse el crédito, como medida destinada a limitar el sobreendeudamiento.

El mecanismo estará disponible para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito habilitados por el BCRA.

La regulación también fija un arancel mínimo del 0,6%, que será abonado por los prestamistas y distribuido proporcionalmente entre los participantes del sistema.

Otro de los puntos establecidos es que, ante eventuales casos de fraude, la responsabilidad recaerá sobre el prestamista.

Por qué los bancos anticipan poco uso

A pesar de la puesta en marcha, fuentes del sector bancario consideran que el sistema tendrá un alcance limitado.

El principal obstáculo está vinculado con la obligación de realizar el débito desde la misma cuenta en la que se depositó el préstamo. Las entidades podrían evitar desembolsar créditos en cuentas pertenecientes a otros bancos si luego no tienen garantías suficientes sobre la disponibilidad de fondos para cobrar las cuotas.

Otro problema señalado por el sector está relacionado con las billeteras virtuales. Según las entidades, las cuentas CVU suelen tener poco saldo disponible porque los usuarios transfieren rápidamente el dinero hacia fondos money market u otros instrumentos para obtener rendimiento.

En ese escenario, un banco o una billetera que deposite un préstamo en una cuenta de este tipo podría encontrarse con que, al momento de cobrar la cuota, no haya dinero disponible para efectuar el débito.

Por este motivo, el sector considera que el CCT podría resultar más útil para financieras que ya depositan sus préstamos directamente en cuentas bancarias. En esos casos, el nuevo mecanismo les permitiría cobrar las cuotas sin depender de una transferencia voluntaria posterior del cliente.

Aun así, las entidades bancarias anticipan que la utilización del sistema no será masiva en su primera etapa.