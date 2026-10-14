El Gobierno nacional aprobó dos operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de hasta US$1.300 millones, destinados a financiar el esquema de subsidios energéticos y un programa de transformación del Estado.

Las medidas se formalizaron este miércoles 14 de octubre mediante los decretos 1177/2026 y 1178/2026, publicados en el Boletín Oficial. Las normas habilitan la firma de los acuerdos correspondientes y establecen el destino de los fondos.

Uno de los préstamos contempla hasta US$500 millones para el programa de apoyo a la focalización de subsidios energéticos con protección a hogares vulnerables. El segundo se enmarca en una línea de crédito de hasta US$800 millones destinada a mejorar la eficiencia del gasto público y modernizar la administración estatal.

US$500 millones para los subsidios al gas

A través del Decreto 1178/2026, el Ejecutivo aprobó un préstamo de hasta US$500 millones para financiar el programa de apoyo a la focalización de subsidios energéticos.

El objetivo es sostener el acceso al consumo de energía de los hogares vulnerables y mejorar la asignación de las bonificaciones. Los fondos estarán vinculados principalmente a los subsidios para el consumo de gas natural y propano distribuido por redes.

El programa también contempla acciones de fortalecimiento técnico e institucional relacionadas con la implementación del esquema energético, con intervención de las áreas competentes de la Secretaría de Energía y de los organismos reguladores correspondientes.

Hasta US$800 millones para transformar el Estado

El segundo acuerdo, aprobado mediante el Decreto 1177/2026, establece una línea de crédito condicional de hasta US$800 millones para el programa Transformación del Estado.

Dentro de ese marco, se aprobó un primer contrato de préstamo por hasta US$300 millones para ejecutar el programa Transformación del Estado Nacional I. La línea de crédito tendrá un plazo de utilización de diez años.

La iniciativa apunta a mejorar la eficiencia del gasto público mediante la modernización de la Administración Pública Nacional y de las administraciones subnacionales.

Entre sus ejes se encuentran la gestión del empleo público, el fortalecimiento institucional y la incorporación de tecnología para avanzar en la transformación digital del sector estatal.

Cómo se distribuirá el financiamiento

Los dos préstamos suman hasta US$1.300 millones, aunque tienen objetivos diferentes y condiciones específicas de ejecución.

US$500 millones: subsidios energéticos y protección de hogares vulnerables.

Hasta US$800 millones: transformación y modernización del Estado, con un primer préstamo de hasta US$300 millones.

La aprobación de los contratos no implica que la totalidad de los fondos se desembolse de manera inmediata. Los recursos se ejecutarán de acuerdo con las condiciones establecidas en los acuerdos y los programas financiados.