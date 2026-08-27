Frente a un escenario de morosidad que alcanzó niveles históricos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió intervenir de forma preventiva con la publicación de una guía de recomendaciones para quienes planean solicitar un préstamo personal. El organismo, encabezado por Santiago Bausili, advirtió sobre la importancia de analizar detalladamente las alternativas de financiamiento, revisar costos y comparar requisitos antes de asumir compromisos que luego resulten imposibles de afrontar.

La iniciativa oficial responde a un contexto estadístico alarmante que golpea a los hogares. Según el último Informe de Bancos de la entidad, el nivel de mora bancaria de las familias se ubicó en un 12,8% durante junio, logrando estabilizarse recién tras 19 meses consecutivos de incrementos. Para dimensionar el deterioro económico, la comparación interanual es contundente: en junio de 2025 este índice era de apenas 5,2%, lo que significa que la irregularidad se duplicó con creces en el plazo de un año.

El organismo monetario remarcó la importancia de analizar en detalle las condiciones financieras antes de contraer este tipo de compromiso y sugirió comparar costos, tasas y requisitos para evitar dificultades futuras.

Según la entidad encabezada por Santiago Bausili, al estudiar alternativas de financiamiento, resulta fundamental comparar el costo financiero total, las tasas de interés, los plazos y las condiciones de pago. El texto oficial explica que revisar estos aspectos permite “evaluar mejor las alternativas disponibles” y conocer “cuánto costará el financiamiento y qué compromisos implica”.

El documento define al préstamo personal como “un crédito de dinero que otorga una entidad financiera para un propósito específico, con el compromiso de devolverlo según las condiciones pactadas”. Se recomienda informarse y entender todos los costos involucrados antes de suscribir cualquier contrato.

El BCRA detalla que, al analizar distintas opciones de crédito, los interesados deberían comparar lo siguiente:

Tasa de interés: Fija: no cambia durante todo el plazo del préstamo. Variable: puede subir o bajar según la referencia acordada.



Costo Financiero Total (CFT): incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos. Es el indicador que muestra cuánto se pagará en realidad.

Plazo y cantidad de cuotas

Comisiones: existen cargos que no pueden cobrarse, como ciertas comisiones por cancelación anticipada.

El organismo enfatiza la importancia de leer en detalle el contrato previo a la firma. “Al firmar el contrato, estás aceptando las obligaciones y derechos que figuran allí”, advierte el BCRA. El comunicado agrega que, antes de suscribir, se debe:

Leer atentamente todas las cláusulas.

Verificar que se detallen: Condiciones del préstamo. Tasas y comisiones. Formas de pago. Qué sucede si hay demora en el pago de las cuotas.

Guardar siempre una copia del contrato.

El BCRA también explica las posibles razones detrás del rechazo de una solicitud de crédito. Entre los motivos más frecuentes se encuentran los ingresos considerados insuficientes por la entidad, la falta o inconsistencia en la documentación y la situación en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer la propia situación crediticia, el organismo recomienda:

Ingresar a la Central de Deudores del BCRA.

Escribir el CUIT o CUIL correspondiente.

Consultar si existen deudas, con qué entidades, el monto y la situación asignada.

Si la información registrada no coincide con la realidad, el BCRA indica que la persona debe dirigirse a la entidad que informó la deuda para solicitar la actualización o seguir los pasos que figuran en el apartado “¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”.





La serie de recomendaciones difundidas por el BCRA busca brindar herramientas para que los usuarios tomen decisiones informadas y eviten complicaciones al contratar productos financieros.

La mora dejó de crecer

Durante junio, el nivel de mora bancaria de las familias permaneció estable en 12,8%, tras 19 meses consecutivos de incrementos, según el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central.

En el mismo período, la proporción de créditos irregulares en el sector privado experimentó una leve baja, alcanzando el 7,6% de forma agregada. El BCRA destacó que la evolución de la mora presentó diferencias según el tipo de financiamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, la morosidad descendió a 12,6%, lo que contribuyó a estabilizar el promedio general del segmento familiar.

La comparación interanual muestra que la mora en los créditos otorgados a hogares más que duplicó su valor: en junio de 2025, se ubicaba en 5,2%, mientras que en el mismo mes de 2026 trepó a 12,8 %.

El informe también señaló que los préstamos personales y prendarios aumentaron su índice de mora durante junio, situándose en 16,4% y 7,9% respectivamente. Esta suba contrastó con la estabilidad registrada en los créditos hipotecarios, cuyo nivel de irregularidad se mantuvo en 1,6 por ciento. “El indicador de mora de las financiaciones a las familias se situó en 12,8%, con desempeños heterogéneos entre las asistencias crediticias”, expresa el documento oficial.

La autoridad monetaria precisó que “el desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”.



