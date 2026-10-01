El brócoli puede convertirse en mucho más que una guarnición. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes es posible transformarlo en una crema suave, casera y llena de sabor, ideal para resolver una comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

La receta se prepara en aproximadamente 20 minutos y es una alternativa práctica para aprovechar este vegetal de una manera diferente. Además, permite adaptar los ingredientes según los gustos y lo que haya disponible en casa.

Los ingredientes

Para preparar la crema de brócoli se necesita:

Brócoli.

Cebolla.

Ajo.

Caldo de verduras.

Leche o crema de leche.

Aceite o manteca.

Sal y pimienta.

Nuez moscada, a gusto.

Las cantidades pueden ajustarse según la cantidad de porciones que se quieran preparar y la consistencia buscada.

Cómo preparar la crema de brócoli

El primer paso consiste en lavar y cortar el brócoli en pequeños ramilletes. Mientras tanto, colocar una olla al fuego con un poco de aceite o manteca y rehogar la cebolla picada junto con el ajo.

Cuando la cebolla esté transparente, incorporar el brócoli y cubrir con caldo de verduras. Dejar cocinar durante unos minutos, hasta que los vegetales estén tiernos.

Una vez cocidos, retirar parte del líquido y procesar la preparación hasta conseguir una crema homogénea y sin grumos. Volver a colocarla en la olla y agregar leche o crema de leche hasta alcanzar la textura deseada.

El toque final

Condimentar con sal, pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada. Llevar nuevamente al fuego durante unos minutos, revolviendo para integrar todos los ingredientes.

La crema puede servirse bien caliente, sola o acompañada con pan tostado. También se puede terminar con un chorrito de crema, queso rallado, semillas o algunos pequeños trozos de brócoli por encima.

El resultado es una preparación sencilla que permite incorporar verduras a la alimentación cotidiana y resolver una comida rica, casera y rápida, sin necesidad de complicarse con elaboraciones largas.