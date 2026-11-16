Criar a un hijo en Argentina demandó hasta $754.869 mensuales durante octubre de 2026, según los nuevos datos publicados este lunes 16 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto corresponde a niños de entre 6 y 12 años y representa un incremento de $26.019 respecto de septiembre, lo que refleja el aumento de los costos que enfrentan las familias.

El informe oficial establece que la canasta de crianza oscila entre $591.320 y $754.869, dependiendo de la edad. La medición incluye alimentación, vestimenta, vivienda, educación y otros servicios esenciales, además del valor económico del tiempo que los adultos destinan al cuidado de sus hijos.

En comparación con octubre de 2025, cuando criar a un niño de 6 a 12 años demandaba $557.173, el costo aumentó $197.696, equivalente a una suba interanual del 35,5%.

Cuánto cuesta criar un hijo según su edad

El relevamiento del Indec divide los costos de crianza en cuatro grupos etarios, considerando las necesidades materiales y la cantidad de horas de cuidado que requiere cada etapa.

Para los bebés menores de un año, el costo mensual alcanzó los $591.320. De ese total, $191.424 corresponden a bienes y servicios, mientras que $399.896 representan el valor de las tareas de cuidado.

En el caso de los niños de 1 a 3 años, la canasta llegó a $704.198 mensuales, con $247.173 destinados a bienes y servicios y $457.024 correspondientes al cuidado.

Para los chicos de 4 a 5 años, el costo fue de $600.445. La cifra se compone de $314.805 en bienes y servicios y $285.640 por el tiempo destinado a su atención.

Finalmente, el grupo de 6 a 12 años registró el valor más elevado, con $754.869 mensuales. De ese monto, $390.516 corresponden a gastos de consumo y $364.353 al trabajo de cuidado.

El costo de crianza aumentó más de $20.000 en un mes

Los cuatro grupos registraron incrementos durante octubre. En el caso de los menores de un año, la canasta pasó de $570.832 a $591.320, una diferencia de $20.488.

Para los niños de 1 a 3 años, la suba fue de $24.382, mientras que para los de 4 a 5 años alcanzó los $20.693.

El mayor incremento nominal se registró entre los 6 y 12 años, con $26.019 adicionales frente a septiembre. En términos porcentuales, la suba mensual de ese grupo fue del 3,6%.

Qué incluye la canasta y cómo se calcula

El Indec contempla dos componentes principales. El primero comprende los gastos necesarios para la alimentación, vestimenta, salud, educación, vivienda y transporte. Para calcularlo utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires.

El segundo representa el valor económico de las tareas de cuidado, aunque estas no impliquen necesariamente contratar a una persona. Para estimarlo se consideran las horas requeridas según la edad y las remuneraciones del personal de casas particulares dedicado al cuidado de personas.

Por ese motivo, los montos publicados no representan exclusivamente dinero que las familias deben desembolsar todos los meses, sino una estimación más amplia del costo de criar a un hijo.

Cómo influye en las cuotas alimentarias

La canasta de crianza también funciona como una referencia para la Justicia en procesos vinculados con cuotas alimentarias, ya que permite establecer una estimación del costo material y del trabajo de cuidado que requiere un niño.

Sin embargo, sus valores no determinan automáticamente cuánto debe pagar cada progenitor. Para establecer una cuota también deben considerarse las necesidades particulares de los hijos, los ingresos de los responsables y las circunstancias familiares.

Aunque el indicador ofrece una referencia para las familias sanjuaninas, no constituye un relevamiento específico de precios de San Juan, debido a que su componente de bienes y servicios se calcula con valores del Gran Buenos Aires.