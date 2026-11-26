Los tres acusados por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, ocurrido durante la madrugada del domingo en La Bebida, quedaron en prisión preventiva tras la audiencia de formalización realizada este jueves. El juez de Garantías Eugenio Barrera hizo lugar al pedido del fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, y ordenó que los tres imputados permanezcan detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial.

Los acusados son Isaías Jorge Díaz, de 21 años, señalado como el presunto autor material del homicidio; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. De esta manera, quedó establecido que los tres involucrados pertenecen a una misma familia y que el mayor de los acompañantes es tío del principal sospechoso.

La medida más extensa recayó sobre Isaías Díaz, quien deberá cumplir un año de prisión preventiva. En tanto, su padre y su tío permanecerán detenidos durante un mes, todos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.

Durante su relato en la audiencia, el fiscal Schiattino sostuvo que, según los testimonios recogidos en la investigación, Isaías efectuó tres disparos, pero solamente uno salió del arma. Ese proyectil fue el que terminó impactando en Alan Gil Carrizo y provocándole la muerte.

Además, el magistrado estableció un plazo de un año para la investigación penal preparatoria, período en el que la Fiscalía deberá avanzar con la recolección de pruebas y las medidas necesarias para esclarecer el crimen.