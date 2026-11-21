La situación judicial de los cinco policías detenidos por el crimen de Franco Jara se agravó tras la declaración de su hijo de 14 años en Cámara Gesell. El testimonio del adolescente, tomado un día después de la formalización de los acusados, fue calificado por la querella como contundente al reconstruir el violento episodio en la Comisaría 18ª de Albardón que terminó con la vida de su padre, ocurrido a las 4:59 del domingo 15 de noviembre en el sector de calabozos.

Ante los especialistas, el menor relató que al llegar a la dependencia policial observó a cuatro efectivos golpeando a su padre en el hall. Según su descripción, Franco Jara estaba ensangrentado, con el rostro contra el suelo y con serias dificultades para respirar, mientras les suplicaba a los uniformados que no tocaran al chico. Cuando el joven intentó acercarse para frenar la agresión, uno de los agentes lo agarró del cuello, lo apartó y también le habría propinado golpes.

Durante la golpiza, el adolescente recibió varios insultos mientras gritaba desesperado al presenciar la escena. En ese momento, una vecina intervino para exigirles a los efectivos que dejaran de golpearlo debido a que se trataba de un menor de edad. La querella indicó además que los policías intentaron subir al joven a la unidad conocida como "chanchita", aunque finalmente ese traslado no se llevó a cabo, dejando constancia en una fotografía de la marca que le quedó en el rostro por las lesiones sufridas.

En el plano judicial, la jueza de Garantías Mabel Moya dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Zalazar, Recio, Godoy y Zamora, mientras que para Cabra dictó tres meses de la misma medida. La fiscalía imputó a los efectivos diversos delitos derivados del procedimiento, destacando la acusación de homicidio agravado por la condición de funcionario público que recae sobre cuatro de los policías involucrados en el hecho.

La investigación apunta a que el conflicto se originó durante un procedimiento irregular en la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Lozano. Por su parte, la autopsia confirmó que el fallecimiento de Franco Jara se produjo a raíz de politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico acompañado de una hemorragia subdural.

A pesar de que en las audiencias recientes tres de los detenidos decidieron declarar, todos negaron haber entrado al domicilio, criticaron el rumbo de la investigación y buscaron responsabilizar a otros compañeros del operativo. Para complicar aún más a la defensa, un testigo afirmó que el cuchillo supuestamente hallado a Jara le pertenecía y ya había sido secuestrado en un operativo previo, motivo por el cual la fiscalía investiga cómo fue plantado en este expediente.