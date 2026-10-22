La investigación por el crimen de Germán Galleguillo, el joven de 24 años asesinado en Jáchal, sumó una nueva instancia judicial. El adolescente de 17 años imputado por el hecho se abstuvo de declarar ante la Justicia y continuará bajo arresto domiciliario mientras avanzan las medidas para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, la familia de la víctima insiste en que se agrave la calificación legal y se investigue la posible participación de otras personas.

El fiscal Sohar Aballay confirmó que el acusado fue convocado a una audiencia de declaración indagatoria, a la que asistió acompañado por su abogado defensor. Sin embargo, decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Por el momento, permanece en su domicilio bajo una medida cautelar, mientras la causa continúa tramitándose en el fuero penal juvenil.

La situación del adolescente generó malestar entre los familiares de Galleguillo, quienes cuestionaron que permanezca bajo arresto domiciliario y reclamaron mayores garantías de seguridad. El pasado martes 20 de octubre, familiares, amigos y vecinos protagonizaron una movilización en Jáchal para exigir justicia.

La familia pidió que se agrave la acusación

Tras la marcha, el padre de la víctima, Ángel Galleguillo, y su hija Yamila mantuvieron un encuentro con el juez Domingo Daniel Castro y el fiscal Aballay. Durante la reunión, plantearon sus inquietudes sobre el avance de la investigación y solicitaron que se profundicen las medidas judiciales.

Uno de los principales reclamos apunta a modificar la calificación del expediente, que actualmente se encuentra caratulado como homicidio simple. La familia pretende que se evalúe la figura de homicidio agravado por ensañamiento, siempre que las pruebas permitan sostener esa hipótesis.

También solicitaron que se investigue si hubo otras personas involucradas en el ataque, que se determine la posible utilización de distintas armas blancas y que se examine si existió una omisión de auxilio por parte de quienes estaban presentes.

Sobre este punto, Aballay explicó que la calificación legal todavía puede modificarse, debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial. No obstante, cualquier cambio deberá estar respaldado por elementos probatorios.

Qué se sabe del crimen de Germán Galleguillo

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de octubre, en un puesto rural ubicado en la zona de Tamberías, cerca de Villa Mercedes, en Jáchal. Según las primeras reconstrucciones, Galleguillo recibió heridas de arma blanca durante un episodio cuyas circunstancias todavía se investigan.

Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital San Roque de Jáchal, donde recibió asistencia médica. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, en la ciudad de San Juan, donde finalmente falleció.

La víctima tenía 24 años y era padre de dos hijos. Su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad jachallera, donde sus familiares y allegados continúan reclamando respuestas.

Mientras tanto, la Justicia trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de las pruebas para reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. El adolescente continúa imputado y bajo arresto domiciliario, sin que hasta el momento se haya modificado la calificación de homicidio simple.