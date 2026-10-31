La investigación por el crimen de Germán Galleguillo, el joven de 24 años asesinado en Villa Mercedes, Jáchal, registró una nueva decisión judicial. La Justicia rechazó el pedido de Ángel Galleguillo, padre de la víctima, para constituirse como querellante en el expediente. Mientras tanto, la causa avanza hacia una instancia clave con las pericias sobre dos cuchillos secuestrados, cuyos resultados podrían aportar información sobre las circunstancias del ataque.

La resolución representa un revés para la familia, que desde el asesinato reclama el esclarecimiento del hecho y mayores avances en la investigación. Con esta decisión, Ángel Galleguillo no podrá intervenir formalmente como parte querellante, aunque las medidas judiciales continuarán bajo la intervención de las autoridades correspondientes.

Las pericias que podrían esclarecer el crimen

Uno de los principales elementos pendientes de análisis son los dos cuchillos secuestrados durante la investigación. Según trascendió, los estudios previstos para la próxima semana buscarán establecer si las armas presentan rastros biológicos que permitan reconstruir cómo ocurrió el enfrentamiento.

Los investigadores también analizarán las prendas incorporadas al expediente, especialmente las manchas de sangre encontradas en ellas. El objetivo será determinar si existe correspondencia entre esos rastros y los elementos secuestrados.

Estas pruebas podrían aportar información relevante para establecer la mecánica del ataque y determinar qué sucedió durante los momentos previos a la muerte de Galleguillo.

Además, durante esta semana prestaron declaración los profesionales médicos que atendieron al joven después de la agresión. Sus testimonios forman parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido.

Cómo ocurrió el crimen de Germán Galleguillo

El homicidio ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de octubre en Villa Mercedes, departamento Jáchal.

De acuerdo con la investigación, Galleguillo se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un adolescente de 17 años cuando se produjo una discusión que derivó en una pelea.

En esas circunstancias, el menor habría utilizado un arma blanca para atacar al joven de 24 años, provocándole heridas de gravedad.

Tras el enfrentamiento, la víctima fue trasladada al Hospital San Roque de Jáchal, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital Rawson, donde finalmente falleció.

La causa continúa caratulada como homicidio simple y se tramita bajo el régimen penal juvenil, debido a que el adolescente señalado como presunto autor tiene 17 años.

El adolescente continúa con arresto domiciliario

Otro de los puntos que permanece sin resolución definitiva es el lugar donde deberá cumplir la medida judicial el adolescente imputado.

Actualmente, el menor se encuentra bajo arresto domiciliario en una vivienda ubicada a pocas cuadras del domicilio de la familia de Galleguillo, una situación que generó preocupación y reclamos por parte de los allegados a la víctima.

Entre las alternativas que evalúan las autoridades judiciales figura su posible traslado al Instituto Nazario Benavídez. Sin embargo, todavía existen dudas sobre si el establecimiento reúne las condiciones necesarias para recibirlo.

Mientras se analiza esa posibilidad, el adolescente continúa cumpliendo la medida en su domicilio.

La próxima semana será determinante para el avance de la causa, ya que se esperan novedades sobre los análisis de las armas blancas y las prendas secuestradas. Estos resultados podrían incorporar nuevos elementos probatorios a la investigación por el crimen que conmocionó a Jáchal.