La Justicia de La Pampa rechazó un nuevo planteo presentado por la defensa de Abigail Páez, una de las mujeres condenadas a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en noviembre de 2021. La decisión fue tomada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, que ratificó que la condenada no puede acceder a la libertad condicional debido a la gravedad de los delitos por los que recibió su sentencia.

La resolución fue dictada el pasado 26 de octubre, aunque trascendió públicamente este jueves 5 de noviembre. Los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi confirmaron la decisión del magistrado de Ejecución Penal Edgardo Javier Trombicki, quien ya había rechazado el pedido de la defensa.

Qué pidió la defensa de Abigail Páez

La abogada defensora María Silvina Blanco Gómez solicitó una revisión del cómputo de la pena con el objetivo de establecer una fecha a partir de la cual Páez pudiera solicitar la libertad condicional.

Para fundamentar su presentación, argumentó que la imposibilidad absoluta de acceder a una salida anticipada afectaba los principios de reinserción social y dignidad humana. Además, hizo referencia a antecedentes judiciales en los que se habían analizado restricciones similares.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación Penal consideró que los delitos por los cuales fue condenada Páez están expresamente excluidos de ese beneficio, según lo establecido en el artículo 14 del Código Penal argentino.

Los magistrados señalaron que la mujer fue declarada culpable de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal. Estas calificaciones impiden que pueda acceder a la libertad condicional bajo las disposiciones legales aplicables a su condena.

De esta manera, la Justicia confirmó la resolución de primera instancia y rechazó la posibilidad de establecer una fecha para solicitar el beneficio penitenciario.

El crimen de Lucio Dupuy que conmocionó al país

Lucio Dupuy tenía apenas cinco años cuando fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El caso provocó una profunda conmoción nacional por la violencia que sufrió el niño y las circunstancias que rodearon su muerte.

Tras una extensa investigación judicial, el 2 de febrero de 2023 el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa declaró culpables a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez.

El 17 de febrero de ese mismo año, ambas recibieron la pena de prisión perpetua. Espósito Valenti fue condenada inicialmente por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, mientras que Páez recibió la misma pena por homicidio doblemente agravado y abuso sexual con acceso carnal.

Posteriormente, en septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal modificó la sentencia de la madre del niño e incorporó una condena por abuso sexual gravemente ultrajante.

Con esta nueva resolución, Abigail Páez enfrenta otro revés en su intento de obtener una revisión que le permita acceder a la libertad condicional. Por el momento, continúa cumpliendo la pena de prisión perpetua impuesta por la Justicia.