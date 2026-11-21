Los hijos de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, volvieron a cuestionar la investigación por el crimen de su madre y reclamaron que se profundicen distintas líneas para esclarecer qué ocurrió. A casi un mes del hallazgo del cuerpo, Adán y José aseguraron que creen que detrás del asesinato existe algo más que las hipótesis que se investigan hasta el momento.

"Estamos totalmente seguros de que acá hay algo más grande detrás de todo esto que le pasó a mi mamá. Lo hicieron para cubrir algo", sostuvo uno de los jóvenes. Los hermanos manifestaron su disconformidad con el trabajo de la Fiscalía y expresaron que todavía tienen muchas preguntas sin respuesta.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la falta de comunicación que, según contaron, tuvieron con los investigadores. Los hijos señalaron que se enteraron por los medios de comunicación de que el cuerpo de su madre había sido encontrado el 28 de octubre. "Nos enteramos por los medios", expresaron al recordar cómo recibieron la noticia.

La familia considera que todavía hay aspectos del caso que no fueron esclarecidos y no descarta que puedan existir otras personas involucradas. En ese sentido, cuestionaron que la investigación se concentre exclusivamente en los cinco detenidos y pidieron que se analicen todas las circunstancias que rodearon la muerte de la docente.

Las denuncias que había realizado Nancy en la escuela rural

Una de las líneas que los hijos consideran importante investigar está vinculada con las irregularidades que Nancy había denunciado en la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. Antes de desaparecer, la docente había dejado constancia por escrito de las condiciones en las que encontró el establecimiento.

En un informe presentado el 15 de agosto, describió la falta de agua potable, los baños deteriorados, la suciedad acumulada y la ausencia de registros escolares posteriores a 2024. También cuestionó el desempeño de las autoridades anteriores y pidió explicaciones sobre los fondos que debían destinarse al mantenimiento del edificio.

Según relataron sus hijos, Nancy les contaba las dificultades que atravesaba en la institución. Incluso explicaron que había trabajado junto a Rosa Leguizamón, una de las mujeres detenidas en la causa, para limpiar y acondicionar las instalaciones con el objetivo de que los alumnos pudieran volver a tener clases.

"Mi mamá limpió todo con Rosa Leguizamón, que ahora está detenida", recordaron durante la entrevista.

Los jóvenes consideran que esas denuncias podrían ser relevantes para reconstruir el contexto previo al crimen. La docente había cuestionado el estado de abandono de la escuela y reclamado que se investigara qué había sucedido con los recursos destinados a su funcionamiento.

Los hijos no descartan otras hipótesis

Además de las irregularidades en el establecimiento educativo, Adán y José mencionaron otras actividades que se desarrollaban en las inmediaciones de la estancia El Curupí, donde se encontraba la escuela. Entre ellas, señalaron el funcionamiento de cotos de caza y pidieron que también se investigue si existe alguna relación con el asesinato.

"No sabemos si es ilegal, pero nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Tenemos el abanico bien abierto, porque desconfiamos de todo el mundo", expresaron.

Los hermanos también pusieron en duda que las personas que actualmente están detenidas sean las únicas responsables de lo ocurrido. "No creo que esta gente tenga la inteligencia para hacer todo este daño que le hicieron a mi mamá, todo el sufrimiento que le causaron, toda la tortura que le hicieron", manifestaron.

Sus declaraciones forman parte de los reclamos de la familia, que insiste en que se investiguen los posibles motivos detrás del asesinato. Por el momento, esas sospechas no constituyen hechos comprobados y deberán ser evaluadas por los investigadores.

El viaje al Congreso y el pedido de reconocimiento

Durante la entrevista, los hijos también contaron que viajaron a Buenos Aires para intentar conseguir un reconocimiento público para Nancy en el Congreso de la Nación. Sin embargo, aseguraron que no pudieron ingresar al edificio ni obtener respuestas a su pedido.

La familia busca que el caso tenga mayor visibilidad y que la memoria de la docente no quede reducida al hecho criminal. También reclama que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que se determine si hubo otras personas involucradas.

"Vamos a seguir luchando con mis hermanos, porque esto no puede quedar así, como un femicidio y nada más", expresaron.

Cómo fue el crimen de Nancy Godoy

Nancy Godoy tenía 52 años y trabajaba como docente en la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había sido vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía al establecimiento educativo.

Su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre, semisumergido en un potrero de una zona rural, a unos 15 kilómetros de la escuela. La autopsia preliminar determinó que había sufrido una muerte violenta, con múltiples lesiones cortantes y punzantes, algunas de ellas producidas cuando todavía estaba con vida.

En el marco de la causa hay cinco detenidos. Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, está acusado como coautor de femicidio. También fueron imputados por ese delito Felipe Sandoval y Nahuel Rojas. Rosa Leguizamón está acusada de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido por falso testimonio.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de Corrientes, que busca establecer cómo ocurrió el crimen, cuál fue la participación de cada uno de los acusados y si existieron otros factores vinculados con el asesinato de la docente.