La investigación por el crimen de Uriel Ríos tendrá un nuevo avance el próximo 24 de noviembre, cuando se realicen los peritajes de ADN sobre los adolescentes involucrados en la causa y los cuchillos secuestrados tras el enfrentamiento que terminó con la vida del joven de 17 años en San Juan.

Los estudios buscarán establecer si existen coincidencias genéticas entre las muestras de los involucrados y los rastros encontrados en las armas blancas. Los resultados podrían aportar información importante para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar la participación de cada uno de los adolescentes.

La medida se sumará a las pruebas audiovisuales, los análisis informáticos y las declaraciones testimoniales que ya forman parte del expediente judicial.

La causa continúa como homicidio en riña

Actualmente, la investigación permanece bajo la calificación de homicidio en riña, una figura que genera un fuerte desacuerdo con la familia de Uriel. Sus allegados reclaman que el expediente avance hacia una posible recaratulación como homicidio simple, para que se pueda establecer la responsabilidad individual de quien habría provocado la herida mortal.

El caso está a cargo de la jueza de Menores María Julia Camus, quien ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia del enfrentamiento ocurrido en Rawson durante los festejos por el Día del Estudiante.

En una primera instancia, un adolescente de 16 años se presentó ante la Justicia y quedó detenido. Con el avance de la investigación, se convirtió en el principal señalado por la familia de Uriel y continúa privado de su libertad.

Posteriormente, otro adolescente también fue detenido, pero recuperó la libertad luego de que la magistrada analizara nuevos registros audiovisuales y considerara que no se lo observaría portando un arma blanca ni atacando a Uriel o a su hermano mellizo.

El reclamo de justicia de la familia

El pedido de modificar la calificación legal de la causa también llegó a la Legislatura de San Juan. Durante octubre, los familiares de Uriel presentaron un petitorio para solicitar cambios en el procedimiento penal aplicado a adolescentes acusados de cometer delitos.

La familia sostiene que la figura de homicidio en riña dificulta establecer quién fue el responsable directo de la muerte del joven y espera que las nuevas pruebas permitan avanzar en esa dirección.

Con los peritajes previstos para el 24 de noviembre, la investigación sumará una instancia importante para intentar esclarecer el ataque que conmocionó a San Juan.