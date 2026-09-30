El segundo menor detenido por el crimen de Uriel Ríos amplió su declaración indagatoria y aseguró que no participó en la agresión que terminó con la muerte del adolescente. Así lo confirmó Darío Amaya, su abogado defensor, quien sostuvo que su cliente relató lo sucedido durante toda la noche de la fiesta y que la estrategia ahora es analizar las pruebas para evaluar un eventual pedido de libertad.

Amaya explicó que la declaración se realizó a pedido de la propia defensa y que, por cuestiones vinculadas a la investigación, no podía revelar el contenido de lo que manifestó el menor. Sin embargo, afirmó que su cliente dio su versión de los hechos y negó haber intervenido tanto en las lesiones como en la agresión que provocó el fallecimiento de Uriel.

"Él dice que no participa ni en la lesión de Uriel ni tampoco en lo que le provoca el fallecimiento", sostuvo el abogado, quien agregó que el objetivo de la declaración fue colaborar con la causa y aportar información para identificar al verdadero responsable.

Dario Amaya - Abogado defensor

La defensa analiza pedir la libertad

Al ser consultado sobre la posibilidad de que su defendido haya sido señalado como autor material o partícipe del homicidio, Amaya manifestó que, desde su perspectiva, existen dudas sobre su intervención. Además, aseguró que analizó las distintas grabaciones aportadas a la investigación, junto con los testimonios incorporados durante la semana, y que considera que el menor es inocente.

Por el momento, la defensa no presentará un pedido inmediato de libertad. El abogado explicó que primero esperará el análisis de las videograbaciones por parte de la Justicia, la Fiscalía y el asesor de menores. Una vez que se complete esa evaluación, considerará que será el momento adecuado para solicitar que su representado recupere la libertad.

Otro de los puntos consultados durante la entrevista fue el supuesto enfrentamiento previo entre Uriel, su hermano y los dos menores detenidos. Sobre ese episodio, el defensor confirmó que su cliente también habló durante la indagatoria, aunque evitó adelantar detalles de su relato.

"Contó desde el minuto que entraron a esa fiesta hasta el último minuto que él se retira", afirmó el abogado, quien insistió en que su defendido dio su versión completa de lo ocurrido aquella noche.