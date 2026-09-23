Un importante cambio de estrategia legal se confirmó en la causa judicial que investiga el homicidio de Uriel Ríos, el joven de 17 años atacado durante los festejos por el Día del Estudiante en el departamento Pocito. El principal sospechoso, un menor de 16 años imputado por la agresión letal, reemplazó a su letrado Claudio Rodríguez y designó a Filomena Noriega para llevar adelante su patrocinio.

El acusado se entregó por voluntad propia el lunes pasado ante las autoridades de la provincia. Tras este paso formal, la nueva representante penal ratificó que tomó contacto directo con la familia del involucrado y definió las primeras acciones para afrontar el expediente a cargo de la magistrada María Julia Camus, responsable del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Respecto al estado emocional del implicado durante las primeras horas del proceso y a la espera de la citación oficial, Noriega remarcó que atraviesa un cuadro de "ansiedad y profunda tristeza". El menor permanece alojado en un dispositivo proteccional provincial mientras se resuelven las medidas correspondientes a su franja etaria dentro del fuero especializado.

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del lunes en las inmediaciones de la intersección entre calle Alfonso XIII y calle 14, en el predio Quinta Don Pedro. Según los registros de la Policía de San Juan, una disputa al cierre de una fiesta privada derivó en un ataque con arma blanca que dejó como saldo la muerte de Ríos y las lesiones de otro chico de 16 años, quien se encuentra fuera de peligro. La causa judicial avanza para determinar la responsabilidad penal del adolescente asistido por la abogada Noriega.