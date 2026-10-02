Crimen del Loteo 30 de Agosto: confirmaron el femicidio seguido de suicidio

Fanny Figueroa y Daniel Maldonado protagonizaron un trágico hecho que sacudió al Loteo 30 de Agosto en Chimbas, donde las autoridades judiciales confirmaron este viernes que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

La investigación está a cargo de la UFI de Delitos Especiales, conducida por el fiscal Iván Grassi. Los médicos forenses determinaron que la víctima sufrió una herida cortante grave en la zona del cuello provocado por un arma blanca, mientras que el hombre terminó con su vida minutos después de concretar el ataque.

Los restos de ambas personas tenían entre tres y cinco días de descomposición al momento de ser descubiertos en la propiedad que habitaban. En el lugar del hallazgo la policía también encontró sin vida a la perrita caniche de la familia y detectó la presencia de sustancias tóxicas, por lo que presumen que el agresor la habría envenenado antes del desenlace fatal. La posibilidad de una intoxicación por escape de gas quedó totalmente descartada debido a que el domicilio no posee red natural y la garrafa del lugar estaba cerrada y sin desperfectos.

Las autoridades precisaron que no existían registros por violencia de género ni denuncias asentadas en la UFI CAVIG entre los involucrados. Las víctimas superaban los 50 años, provenían de Buenos Aires y residían en la provincia desde 2021 con un perfil muy reservado.

El agresor se desempeñaba como sereno en un establecimiento educativo cercano, pero la pareja afrontaba un escenario financiero crítico debido a compromisos impagos acumulados y serios problemas para cubrir las necesidades diarias básicas, contexto de aislamiento que analiza el personal judicial para esclarecer el hecho.