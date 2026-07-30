La investigación por el asesinato de una mujer en Chimbas dio un giro decisivo luego de que el fiscal Iván Grassi confirmara que la causa se investiga como un presunto femicidio. Además, identificó públicamente al principal sospechoso, Matías Ezequiel Marín, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía mientras avanzan los operativos en distintos puntos de San Juan.

"Estamos en el inicio de una investigación de lo que consideramos inicialmente un femicidio, un hecho extremadamente grave. Una mujer de apellido Álvarez ha sido asesinada en este lugar y el autor se habría dado a la fuga. Es intensamente buscado", expresó Grassi a DIARIO HUARPE al brindar las primeras precisiones sobre el caso.

El fiscal también confirmó la identidad del sospechoso y pidió colaboración de la comunidad. "La persona inicialmente buscada se llama Matías Ezequiel Marín. Solicitamos que la población no le brinde ningún tipo de resguardo y colabore con la Justicia", manifestó.

La persecución y el ataque

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la víctima circulaba en motocicleta cuando comenzó a ser perseguida por el acusado. Según la investigación, el hombre la habría alcanzado con un automóvil blanco, la arrinconó y la impactó antes del ataque.

"Inicialmente nos están señalando que la habría arrinconado y la habría impactado con el vehículo", sostuvo Grassi. Además, indicó que el principal elemento utilizado habría sido un cuchillo, aunque aclaró que "no descartamos también la utilización de un arma".

El funcionario judicial evitó brindar mayores detalles sobre las lesiones sufridas por la víctima por respeto a sus familiares, ya que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

El testigo y la fuga del sospechoso

Uno de los datos clave del expediente es el testimonio de un hombre que presenció parte de la secuencia. Según explicó Grassi, el testigo circulaba en otra motocicleta rumbo a su trabajo cuando escuchó a la víctima pedir auxilio.

"El testigo alcanza a observar parte de la secuencia porque la mujer comienza a pedir ayuda. Luego el autor escapa corriendo y abandona el vehículo que habría utilizado", indicó.

El fiscal aclaró además que ese testigo pertenece al Servicio Penitenciario Provincial, situación que generó confusión durante las primeras versiones difundidas sobre el caso.

Quiénes eran la víctima y el sospechoso

Grassi aclaró que ninguna de las dos personas era funcionaria pública. Según explicó, la mujer trabajaría en un centro de salud, mientras que Matías Ezequiel Marín se desempeñaría como conductor de aplicaciones de transporte.

Además, el fiscal informó que el sospechoso sería oriundo de Rawson, mientras que la víctima residiría en Chimbas. También confirmó que ambos rondaban los 30 años.

Operativos para encontrar al prófugo

Mientras continúa la investigación, la Policía desplegó un amplio operativo para localizar al sospechoso. Participan efectivos de distintas divisiones, caballería y grupos de búsqueda que recorren zonas rurales.

"Se está trabajando hasta con caballeristas de la Policía de la provincia. También se realizan allanamientos en los domicilios conocidos del sospechoso y se notificó a todos los puestos fronterizos", explicó Grassi.