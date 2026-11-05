La investigación por el crimen de Germán Galleguillo, ocurrido en Villa Mercedes, Jáchal, sumó un nuevo avance judicial. Las pericias realizadas sobre los dos cuchillos secuestrados en la causa ya finalizaron y se espera que los resultados se conozcan el próximo martes 10 de noviembre. Los informes podrían aportar elementos fundamentales para reconstruir cómo ocurrió el ataque que terminó con la vida del joven.

Los estudios buscan identificar rastros biológicos en las armas blancas y establecer si existe correspondencia con la sangre encontrada en las prendas de vestir incorporadas a la investigación. Estos resultados permitirían avanzar en la reconstrucción de lo sucedido durante el enfrentamiento y aportar nuevas pruebas al expediente.

Mientras tanto, la Justicia todavía no resolvió dónde permanecerá alojado el adolescente de 17 años imputado por el homicidio. Actualmente, el menor cumple arresto domiciliario en una vivienda ubicada a pocas cuadras de la residencia de los familiares de la víctima.

Entre las alternativas que se analizan figura su posible traslado al Instituto Nazario Benavídez. Sin embargo, existen dudas sobre la disponibilidad de recursos y profesionales necesarios para recibirlo, teniendo en cuenta su condición de menor de edad.

Rechazaron el pedido del padre de la víctima

Otro de los puntos relevantes de la investigación fue la decisión judicial de rechazar la solicitud presentada por Ángel Galleguillo, padre del joven asesinado, para constituirse como querellante y participar formalmente en el proceso penal.

La resolución se conoció mientras avanzaban las medidas probatorias destinadas a esclarecer las circunstancias del homicidio, cuya investigación continúa bajo la calificación de homicidio simple y dentro del régimen penal juvenil.

Cómo ocurrió el crimen que conmocionó a Jáchal

El hecho ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre, cuando Germán Galleguillo se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con el adolescente en la localidad de Villa Mercedes.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos protagonizaron una pelea durante la cual el menor habría atacado al joven con un arma blanca, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el enfrentamiento, Galleguillo fue trasladado inicialmente al Hospital San Roque de Jáchal. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, donde finalmente falleció.

Ahora, la atención de los investigadores está puesta en los informes de las pericias, que podrían aportar nuevos elementos para determinar cómo se produjo el ataque y esclarecer las circunstancias del crimen.