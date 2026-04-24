La investigación por el crimen del productor rural José Yáñez, ocurrido en la zona de Médano de Oro, en Pocito, dio un giro decisivo en las últimas horas con la detención de dos sujetos señalados como presuntos autores del homicidio.

Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE ambos sospechosos eran vecinos de la víctima y, además, mantienen vínculo familiar entre sí. Por el momento, no trascendió públicamente la identidad de los detenidos.

Las capturas se concretaron tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en distintos domicilios de la zona. Durante esos procedimientos, personal policial secuestró diversos elementos que serían compatibles con los utilizados para concretar el ataque. Todo el material incautado será sometido ahora a peritajes científicos y técnicos para determinar si guarda relación directa con el asesinato.

Yáñez, de 78 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en inmediaciones de Calle 12 y Alfonso XIII, en el límite entre Pocito y Médano de Oro.

El cuerpo presentaba lesiones en la cabeza y la autopsia confirmó que se trató de un homicidio en ocasión de robo. Los primeros indicios también revelaron que el dormitorio estaba revuelto y que faltaban pertenencias personales de la víctima.

Además, los investigadores sospechan que los autores se llevaron al menos $400.000 que Yáñez había retirado horas antes del hecho mediante varias extracciones bancarias. Otra de las hipótesis es que el anciano no murió en el acto, sino que agonizó durante varias horas tras la brutal agresión recibida.

Con las detenciones ya concretadas, la causa entra ahora en una etapa clave: los resultados de las pericias serán determinantes para fortalecer la acusación y definir la situación procesal de los sospechosos.