Crimen en Médano de Oro: hay tres detenidos, dos por el asesinato y uno por mentir

La investigación por el asesinato de José Yáñez, conocido como “Pepe”, sumó un nuevo capítulo este domingo con la audiencia de formalización realizada en Tribunales. Ante la jueza de Garantías Carolina Parra, los tres hombres detenidos por el hecho quedaron imputados y bajo prisión preventiva, aunque uno de ellos cumplirá la medida bajo arresto domiciliario debido a su edad.

El caso, que conmociona a la comunidad de Médano de Oro, comenzó a esclarecerse tras la exposición del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Santiago Bruno. Durante varias horas, los investigadores detallaron las pruebas reunidas hasta el momento y la reconstrucción preliminar de los hechos.

Según la teoría del caso, Lucas Alberto Pereyra (40) y René Víctor Alomo (43) fueron imputados como coautores de homicidio criminis causa en concurso real con robo. La Fiscalía sostiene que ambos habrían aprovechado el vínculo de confianza con la víctima para ingresar a su vivienda con el objetivo de sustraer dinero que Yáñez guardaba en su domicilio. El ataque habría sido ejecutado con extrema violencia, mediante golpes en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente una maza o martillo.

En tanto, el tercer detenido, Jorge Julio Buenanueva (71), quedó imputado por falso testimonio. Si bien no hay elementos que lo vinculen directamente con la ejecución del crimen, la Fiscalía acreditó que mintió en sus primeras declaraciones. El hombre había negado haber estado con Yáñez días antes del hecho, pero registros de cámaras de seguridad confirmaron su presencia junto a la víctima en una fecha clave.

Durante la audiencia, los fiscales expusieron una serie de evidencias que permitieron reconstruir la cronología del caso. Entre ellas, un comprobante del Banco San Juan que indica que Yáñez retiró dinero el viernes 17 de abril por la mañana. Además, el análisis del teléfono celular de la víctima ubicó su última señal ese mismo día a las 21:53 en inmediaciones de la Ruta 40, a la altura de Colonia Fiscal.

El hallazgo del cuerpo se produjo el martes 21 de abril, cuando un allegado ingresó a la vivienda al notar la ausencia de respuestas y la presencia de la camioneta en el lugar. En el interior encontró a Yáñez tendido en la cocina, con heridas de gravedad. La escena presentaba signos de violencia extrema, incluyendo una huella de calzado marcada sobre el cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque particularmente violento.

Pese a los planteos de las defensas, encabezadas por los abogados Alejandro Castán y González —por Pereyra y Alomo— y Omar Quiroga —por Buenanueva—, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido fiscal. Pereyra y Alomo permanecerán detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial durante 45 días, mientras que Buenanueva cumplirá 30 días de arresto domiciliario.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan resultados periciales clave, como los estudios entomológicos, que permitirán precisar con mayor exactitud el momento de la muerte y consolidar la línea temporal de este crimen que mantiene en vilo a la comunidad sanjuanina.