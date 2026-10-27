Fabricantes de calzado realizarán este martes 27 de octubre una jornada solidaria en Plaza de Mayo, donde entregarán alrededor de 1.000 pares de zapatos para reclamar medidas frente a la crisis de la industria nacional. La iniciativa, denominada “zapatazo solidario”, busca visibilizar la caída del consumo, el avance de las importaciones y el contrabando, factores que el sector señala como algunas de las principales causas de su deterioro.

La actividad comenzará a las 14 y es impulsada por Zapateros Unidos, una agrupación de fabricantes que busca defender la producción local y sostener los puestos de trabajo. Los organizadores indicaron que repartirán el calzado entre personas que lo necesiten, bajo la consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos”.

“Estamos atravesando la peor crisis de la historia de la industria del calzado, a punto de desaparecer”, advirtió Leonardo Hammoud, dueño de la marca Nazaria e integrante de la agrupación.

Denuncian el cierre de más de 200 fábricas

La protesta se desarrolla en un contexto de preocupación por la situación de las empresas y los trabajadores del sector. Según las cámaras empresariales y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), más de 200 fábricas cerraron sus puertas y se perdieron miles de empleos.

Las entidades atribuyen el deterioro a la caída del consumo interno, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de las importaciones y el ingreso de productos de contrabando. También advierten sobre las dificultades para competir con el calzado importado y sostener los niveles de producción nacional.

El reclamo reúne a empresarios y trabajadores, que buscan trasladar sus demandas a las autoridades y abrir una instancia de diálogo para analizar medidas que permitan sostener la actividad.

Empresarios y sindicato preparan nuevos reclamos

Después de la entrega de zapatos, los fabricantes participarán de una conferencia de prensa junto con representantes de la Cámara de la Industria del Calzado y UTICRA. El encuentro está previsto para las 15 en el salón El Querandí, ubicado en Perú 322, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la actividad expondrán la situación de las empresas y los trabajadores, y buscarán avanzar en la organización de una movilización nacional para noviembre.

Además, los participantes prevén trasladarse hasta la sede del Ministerio de Producción, en avenida Corrientes 672, para presentar un petitorio con sus demandas.

La convocatoria apunta a conseguir respuestas frente al cierre de establecimientos, la reducción de la actividad y la pérdida de puestos laborales. Los fabricantes sostienen que necesitan condiciones de competencia que permitan mantener la producción nacional y evitar nuevas desapariciones de empresas.