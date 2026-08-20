La industria textil atraviesa un escenario complejo en San Juan. En lo que va de 2026, más de 150 trabajadores dejaron sus puestos entre despidos y retiros voluntarios en las distintas fábricas de la provincia, en medio de una fuerte caída de las ventas y de la producción.

El dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por Sergio Olivares, referente de la Asociación Obrera Textil (AOT), quien aseguró que el panorama se profundizó durante los últimos meses. La cifra cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que el sector reúne entre 600 y 700 trabajadores en toda la provincia. “La situación sigue igual o peor que a principio de año”, sostuvo.

Uno de los momentos más críticos se registró en mayo, cuando solamente en la plata de Vicunha se produjeron alrededor de 50 despidos. Según explicó Olivares, 40 de los trabajadores desvinculados se encontraban bajo el convenio de la AOT. Posteriormente, entre junio y julio, otras 50 a 60 personas dejaron sus puestos entre las diferentes fábricas textiles sanjuaninas.

A esas desvinculaciones se suman las registradas durante los primeros meses del año. Si bien Olivares no precisó cuántas correspondieron puntualmente al período comprendido entre enero y abril, aseguró que, al contabilizar los despidos y retiros voluntarios desde comienzos de 2026, la cifra acumulada ya supera los 150 trabajadores. “Si nos remontamos para atrás, ya vamos más de 150 personas desde principio de año”, afirmó.

La reducción de personal llegó después de un período en el que las empresas intentaron sostener sus dotaciones mediante suspensiones. Olivares explicó que durante 2025 hubo menos despidos, aunque las interrupciones temporales de la actividad fueron más frecuentes y se extendieron durante distintos meses del año.

Sin embargo, con una producción cada vez más baja, algunas compañías comenzaron a recurrir a desvinculaciones y retiros voluntarios. “Llegó un momento en que sobraba gente, la producción se bajó muchísimo, a la mitad, y tuvieron que empezar a desvincular gente”, explicó el referente de la AOT.

Ventas hasta un 50% abajo

Actualmente, San Juan cuenta con alrededor de siete establecimientos textiles, entre las principales compañías y pequeños emprendimientos. Sin embargo, el deterioro de la actividad no se limita a una sola empresa. Según el referente, las ventas del sector registran una caída de entre el 40% y el 50%.

Además, señaló a las importaciones como uno de los principales factores detrás de la crisis. “El tema de la importación a nosotros nos mató en todos los sentidos, más a la industria textil”, afirmó.

El referente de la AOT explicó que el problema no pasa únicamente por el ingreso de prendas terminadas, sino también por las telas provenientes del exterior. En ese contexto, sostuvo que para algunos empresarios resulta más conveniente importar grandes volúmenes que abastecerse de producción nacional. “En vez de comprarle a empresas de acá, les conviene traer la tela ya confeccionada de afuera”, explicó.

A este escenario se suma la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Según Olivares, frente a presupuestos familiares cada vez más ajustados, el precio termina imponiéndose sobre la calidad al momento de comprar indumentaria. “La gente no se fija ya en la calidad, se fija en vestir a la familia”, sostuvo.

Preocupación por lo que pueda pasar

Pese al complejo panorama, hasta el momento no se registraron cierres de fábricas textiles en la provincia. Sin embargo, desde el gremio observan con preocupación lo que ocurre a nivel nacional y advierten sobre el impacto que tendría para San Juan la caída de alguna de las compañías de mayor tamaño.

“Si se nos llega a caer una fábrica de esas, son muchísimas familias que quedarían sin fuente de trabajo”, advirtió Olivares. Por ahora, las empresas continúan operando y apostando a una recuperación de las ventas, aunque el sector transita la segunda mitad del año con producción reducida, suspensiones y más de 150 trabajadores que ya dejaron la actividad.