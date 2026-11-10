“Pido públicamente, mirándolos a los ojos, que me investiguen”. Con esa frase, el diputado nacional Cristian Andino se presentó este martes 10 de noviembre en el Palacio de Tribunales de San Juan para participar de la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum. El legislador defendió su trayectoria en la función pública, aseguró estar tranquilo y dejó planteada una preocupación: que detrás de la investigación exista alguna intencionalidad política, a meses de las elecciones provinciales.

Andino llegó a Tribunales junto con el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, después de que ambos estuvieran ausentes en la primera convocatoria del pasado 14 de octubre. Aquella audiencia terminó suspendida y debió fijarse una nueva fecha para avanzar con la investigación que alcanza a once personas.

“Venimos a colaborar con la Justicia, como corresponde, con absoluta tranquilidad. Durante toda mi trayectoria política, si hay algo que ha primado, ha sido la transparencia”, sostuvo el diputado ante los medios de comunicación.

Pero, además de defender su actuación, Andino introdujo un componente político en sus declaraciones. Sin realizar una acusación concreta contra alguna persona o sector, expresó sus dudas sobre el contexto en el que se desarrolla el expediente.

“Venimos a colaborar con una sola preocupación: que todo esto no tenga alguna intencionalidad política, teniendo en cuenta que estamos a meses de una elección provincial”, manifestó.

De la ausencia de octubre a su llegada a Tribunales

La presentación de Andino se produjo casi un mes después de la audiencia que no pudo realizarse por la ausencia de los dos legisladores nacionales.

El diputado explicó que en aquella oportunidad no había concurrido personalmente debido a sus responsabilidades en el Congreso de la Nación y que había solicitado participar mediante una conexión virtual.

“La otra vez también estuvimos a disposición de la Justicia, solo que, por mis responsabilidades en el Congreso de la Nación, teníamos que estar allí. Pedimos participar por Zoom, pero la jueza entendió que no correspondía”, señaló.

La jueza de Garantías Mónica Lucero no autorizó esa modalidad y la audiencia terminó reprogramándose. La situación había generado cuestionamientos desde el Ministerio Público Fiscal, donde incluso se planteó la posibilidad de solicitar el desafuero de los legisladores si persistían los inconvenientes para garantizar su comparecencia.

Esta vez, con Uñac y Andino presentes en el edificio judicial, el escenario fue diferente al de octubre.

“Me están investigando por una función de hace 11 años”

Otro de los puntos que Andino buscó remarcar fue el tiempo transcurrido desde su participación en Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), organismo relacionado con la ejecución del Acueducto Gran Tulum. “Me están investigando por una función en OSSE de hace 11 años”, afirmó.

El legislador también hizo un repaso de su trayectoria política y recordó que ocupa cargos públicos desde hace más de dos décadas. “Desde hace 23 años que tengo responsabilidades públicas. En 2003 fui intendente. Pido públicamente, mirándolos a los ojos, que me investiguen”, expresó.

Y reforzó su postura: “Todos estamos a disposición, como corresponde, con absoluta tranquilidad. Los miro a los ojos porque, si hay algo que ha marcado mi vida política, es la transparencia”.

Finalmente, Andino manifestó su deseo de que la investigación avance rápidamente y se esclarezcan los hechos. “Mi deseo personal es que esto se resuelva pronto, que avance lo más rápido posible”, concluyó.

La causa del Acueducto Gran Tulum investiga presuntas irregularidades en la contratación, adquisición de materiales y ejecución de la obra. La audiencia de formalización tiene como objetivo que la Fiscalía exponga los hechos y las responsabilidades que atribuye a cada uno de los once investigados, sin que esta instancia implique una declaración de culpabilidad.