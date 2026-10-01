Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal en medio de la tensión con el entrenador Jorge Jesús y dejó una frase que alimentó aún más la polémica. “A su debido tiempo contaré la verdad”, escribió el delantero después de confirmar su decisión de alejarse del plantel antes del duelo frente a Dinamarca por la Nations League.

Según informó TyC Sports en base a Marca, CR7 dejó el predio en una camioneta negra de la Federación Portuguesa y tenía previsto viajar en un vuelo privado rumbo a Madrid. Su salida se produjo poco después de las declaraciones públicas del entrenador, quien había negado que existiera un problema con el histórico goleador.

A través de sus redes sociales, Ronaldo explicó que tomó la decisión luego de escuchar la conferencia de prensa de Jorge Jesús y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. En ese mensaje aseguró que más adelante revelará las razones que lo llevaron a abandonar la concentración y también deseó suerte a sus compañeros.

El origen de la tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

El conflicto comenzó a tomar fuerza después del partido frente a Noruega, en Oslo. Cristiano fue suplente en el triunfo 2-1 de Portugal y, pese a realizar movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo, finalmente no ingresó. El entrenador explicó después que la decisión estuvo vinculada con la gestión física del delantero, quien venía de disputar casi 70 minutos frente a Gales.

Tras aquel encuentro, Ronaldo se retiró directamente hacia los vestuarios. Jorge Jesús reconoció entonces que debía conversar con el capitán, aunque posteriormente sostuvo que ningún futbolista iba a modificar sus decisiones como entrenador.

“Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol”, manifestó el técnico al referirse a la suplencia del portugués. También negó que Cristiano se hubiera negado a entrenarse y explicó que había realizado trabajos de gimnasio.

La situación terminó escalando con la salida del delantero de la concentración. Ahora, mientras Portugal continúa con su preparación para enfrentar a Dinamarca, Cristiano dejó abierta la expectativa sobre una futura explicación de lo sucedido: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses”.