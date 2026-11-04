La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró este miércoles 4 de noviembre la derrota electoral del Partido Republicano, liderado por Donald Trump, en las elecciones legislativas de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la exmandataria argentina publicó un breve mensaje en inglés que rápidamente generó repercusiones en el escenario político: "Beautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!).

La publicación apareció luego de que el Partido Demócrata obtuviera una contundente victoria en los comicios de medio término, realizados el martes 3 de noviembre, y recuperara el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Con apenas dos palabras, Cristina Kirchner utilizó una expresión popularizada en Argentina por el actor Guillermo Francella, habitualmente asociada a las cargadas futbolísticas, para ironizar sobre el revés electoral que sufrió el oficialismo norteamericano.

El mensaje también adquirió relevancia en la política argentina debido a la estrecha relación que mantienen el presidente Javier Milei y Donald Trump, quienes han manifestado públicamente su afinidad ideológica y política.

Cristina Kirchner había anticipado la derrota de Trump

La reacción de la exmandataria no fue inesperada. Días antes de las elecciones estadounidenses, Cristina Kirchner había concedido una entrevista al diario The Washington Post, en la que anticipó que el Partido Republicano sufriría una derrota en los comicios legislativos.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había expresado la dirigente peronista.

En esa conversación, la expresidenta también cuestionó el respaldo político y económico que Trump brindó a distintos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Javier Milei.

La publicación de este miércoles fue interpretada como una celebración de aquel pronóstico electoral y una nueva crítica indirecta al mandatario estadounidense.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras recibir una condena de seis años de prisión en la causa Vialidad.

El triunfo demócrata representa un revés para Donald Trump

Las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre dejaron un escenario político adverso para el presidente estadounidense. El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que representa un importante desafío para la segunda mitad del mandato de Trump.

Los resultados reflejaron el descontento de una parte del electorado norteamericano, especialmente por la situación económica, el aumento del costo de vida y otras decisiones impulsadas por la administración republicana.

En este contexto, el resultado también fue seguido de cerca por el Gobierno argentino, debido a que Javier Milei considera a Trump uno de sus principales aliados internacionales.

De hecho, durante una intervención realizada en Washington a mediados de octubre, el mandatario argentino había manifestado públicamente su deseo de que el Partido Republicano saliera fortalecido de las elecciones legislativas.

La derrota del oficialismo estadounidense abrió así un nuevo escenario político en Washington y generó repercusiones en Argentina, donde Cristina Kirchner aprovechó los resultados para lanzar una irónica celebración en redes sociales.