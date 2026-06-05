La muerte de Carlos "Indio" Solari generó repercusiones en distintos sectores de la política, la cultura y la música argentina. Entre los mensajes de despedida se destacó el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien utilizó una frase emblemática de la obra del artista para rendirle homenaje.

A pocas horas de conocerse el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales una breve despedida: “Vivir solo cuesta vida”.

La frase pertenece a la canción Ropa Sucia y con el paso de los años se convirtió en una de las expresiones más reconocidas entre los seguidores del grupo.

El mensaje de la exmandataria se sumó a las numerosas muestras de pesar que surgieron tras la muerte del músico a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

La publicación también volvió a poner en escena el vínculo que Solari y Cristina Kirchner construyeron a lo largo de los años. El artista había manifestado en diferentes entrevistas su cercanía con el peronismo y su respaldo a la ex presidenta durante distintos momentos de la vida política nacional.

En varias oportunidades, Solari se definió como un artista peronista y expresó públicamente su posición respecto de las causas judiciales que involucraban a Cristina Kirchner. Según había sostenido, las investigaciones en su contra excedían el ámbito estrictamente judicial.

La relación entre ambos espacios volvió a quedar reflejada este viernes cuando Máximo Kirchner fue uno de los primeros dirigentes en acercarse a la vivienda del músico para acompañar a sus familiares tras conocerse la noticia.

Mientras continúan los preparativos para la despedida del cantante, los homenajes se multiplican en distintos puntos del país. En ese contexto, la publicación de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los mensajes políticos más comentados de la jornada y sumó una nueva referencia al legado cultural que dejó el Indio Solari en la música argentina.