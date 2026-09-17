Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo planteo ante la Justicia previsional para que la Anses recalcule la pensión vitalicia que percibe como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Además, reclamó el pago de retroactivos desde abril y cuestionó descuentos aplicados por el organismo.

La presentación fue realizada por su apoderado, Facundo Fernández Pastor. La expresidenta volvió a cobrar el beneficio en agosto luego de una medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que dispuso restituir provisoriamente la prestación mientras continúa la discusión judicial de fondo.

Por el haber correspondiente a agosto, Anses liquidó un monto bruto de $16.090.877,01. Ahora, la defensa de Kirchner sostiene que también deberían abonarse las mensualidades anteriores desde el 24 de abril, fecha en la que, según el planteo, quedó firme la cautelar que ordenó rehabilitar el beneficio.

El reclamo también cuestiona un descuento del 20% aplicado sobre la prestación para recuperar montos que Anses considera percibidos de manera indebida. Según informó La Nación a partir del expediente, ese recupero está vinculado, entre otros puntos, con el adicional por zona austral que había cobrado la exmandataria.

El reclamo por el adicional de zona austral

Otro de los puntos planteados ante la Justicia es la restitución del adicional por zona austral. Anses decidió no incluirlo en la nueva liquidación al considerar que Cristina Kirchner actualmente cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no reúne las condiciones de residencia requeridas para acceder al beneficio.

La presentación judicial sostiene, en cambio, que la expresidenta mantuvo su domicilio real y fiscal en Río Gallegos durante sus diferentes cargos públicos, continuó pagando servicios de esa propiedad y viajaba periódicamente allí. Antes de la suspensión, el adicional representaba alrededor de $6 millones, una cifra que actualizada rondaría los $9,8 millones, según los cálculos publicados a partir del expediente.

El Poder Ejecutivo había suspendido en noviembre de 2024 las dos asignaciones vitalicias que percibía Kirchner: una correspondiente a su condición de expresidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner. La cautelar de la Cámara restituyó provisoriamente esta última, mientras el Estado mantiene un recurso ante la Corte Suprema y continúa pendiente una resolución definitiva sobre el beneficio.