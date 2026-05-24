La expresidenta Cristina Kirchner recibió este sábado al fotógrafo Pablo Grillo en el domicilio donde cumple su condena judicial. El encuentro se conoció a través de una imagen publicada por el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

“Nuestra tarde milagrosa. Cristina con Pablo. Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes”, escribió Álvarez en su cuenta de Instagram junto a la fotografía en la que también aparece Fabián Grillo, padre del joven.

La reunión se dio en el marco de la actividad “Lanús con Cristina”, realizada frente a la vivienda de la exmandataria. Allí se desarrollaron exposiciones de fotografías tomadas por Grillo, intervenciones artísticas y un camarazo en apoyo al reportero gráfico.

Durante la jornada, Pablo Grillo dejó un mensaje ante los presentes: “Hay que seguir resistiendo, es nuestro país y no lo podemos dejar caer”.

El fotógrafo fue herido el 12 de marzo de 2025 durante una protesta de jubilados frente al Congreso. Según la investigación judicial, una cápsula de gas disparada por efectivos de la Gendarmería impactó en su cabeza y lo dejó en estado crítico. Permaneció internado durante varios meses y fue sometido a distintas intervenciones quirúrgicas antes de recibir el alta médica.

Aunque retomó parte de sus actividades, continúa con secuelas derivadas de las lesiones sufridas en el operativo represivo.

En paralelo, la causa judicial por el ataque avanzó en las últimas semanas. El 12 de mayo, la jueza María Servini elevó a juicio oral el tramo de la investigación vinculado al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de efectuar el disparo que hirió al fotógrafo.

Además, la magistrada ordenó profundizar la investigación sobre la cadena de mando del operativo desplegado aquel día frente al Congreso.

La querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pidió que Guerrero sea juzgado por tentativa de homicidio agravado y abuso de armas agravado.

De acuerdo con la fiscalía, entre las 17:05 y las 17:25 del 12 de marzo, el efectivo disparó en seis oportunidades “sin que existiera un contexto de agresión” y utilizando su pistola lanza gases de manera antirreglamentaria, en dirección horizontal hacia los manifestantes que se encontraban sobre Avenida Hipólito Yrigoyen.