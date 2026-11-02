Cristina Kirchner será candidata a presidente en 2027 si la Justicia la habilita

La expresidenta Cristina Kirchner le confirmó al diario estadounidense Washington Post que analiza volver a presentarse como candidata a presidenta en el año 2027 si la justicia argentina le levanta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta sanción sobre la ex mandataria rige tras la condena en la conocida causa Vialidad, rompiendo de este modo un largo silencio mediático.

Durante el reportaje concedido al periódico extranjero, la ex mandataria Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a su postulación presidencial ante la consulta sobre su retorno a la competencia electoral. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", declaró textualmente la dirigente. Además, agregó sobre el contexto socioeconómico que "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa".

La principal estrategia de la corriente política comandada por Cristina Kirchner es obtener una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Aunque la justicia de Argentina señaló que dicha resolución no resulta vinculante ni suspende la condena dictada, la fuerza política busca utilizar el fallo como un instrumento de presión social y política para reinstalar su figura de cara a los comicios del año 2027.

El letrado representante de la expresidenta Cristina Kirchner sostuvo que un pronunciamiento favorable de dicho organismo internacional generará una movilización masiva para exigir la habilitación formal. En la entrevista, Cristina Kirchner apuntó contra la estructura judicial local y afirmó que "Si hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto".

Sobre el escenario económico actual, Cristina Kirchner pronosticó una pérdida de respaldo hacia el presidente Javier Milei durante el próximo ciclo electoral. Indicó que existe frustración social debido a que el dinero no alcanza hasta fin de mes y criticó que el gobierno nacional no actúa en favor de los sectores de menores recursos, advirtiendo sobre la necesidad de presentar propuestas creíbles para resolver la deuda.

Finalmente, la dirigencia encabezada por Cristina Kirchner evaluó la política de Estados Unidos anticipando un traspié del ex mandatario Donald Trump en los comicios de medio término. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", concluyó la referente durante la entrevista brindada al medio estadounidense.