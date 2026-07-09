Cristina Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de casi $16 millones

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir la pensión vitalicia destinada a exmandatarios por una medida cautelar vigente de la Justicia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) restablecerá el pago mientras la Corte Suprema analiza el recurso presentado por el Gobierno para revisar la continuidad del beneficio.

Según la documentación oficial, la prestación asciende a $15.683.154,06 brutos mensuales. Sin embargo, el monto que recibirá será menor debido a una retención del 20% destinada al recupero de fondos que, según sostiene el organismo previsional, fueron percibidos de manera indebida durante el tiempo en que la asignación estuvo vigente.

Esa retención representa $3.136.630,81 por mes y continuará aplicándose hasta completar el recupero de $660.052.338,87, de acuerdo con el expediente administrativo.

Además, la Anses resolvió no liquidar el adicional por zona austral. El organismo consideró que ese suplemento no corresponde porque la exmandataria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no reúne los requisitos establecidos para acceder a ese beneficio.

El conflicto judicial comenzó cuando el Gobierno decidió dejar sin efecto la pensión vitalicia al sostener que la condena firme en la causa Vialidad resulta incompatible con este tipo de prestaciones destinadas a expresidentes y sus derechohabientes.

Cristina Kirchner recurrió esa decisión ante la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente el beneficio mientras se resuelve el proceso principal. Aunque el pedido fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el pago al considerar el carácter alimentario de la prestación.

Frente a esa resolución, la Anses presentó un recurso extraordinario y, tras su rechazo, acudió directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. En ese expediente también se pronunció el procurador general interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que el máximo tribunal debería revocar la cautelar, aunque su opinión no es vinculante.

Mientras la Corte define el caso, la Anses deberá cumplir la orden judicial y restablecer el pago de la pensión. La resolución que adopte el máximo tribunal también fijará un criterio sobre el alcance que una condena penal firme puede tener respecto de las pensiones vitalicias previstas para expresidentes.