La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir las resoluciones judiciales que habilitan el decomiso de bienes vinculado a la denominada causa Vialidad.

La presentación fue realizada luego de que tribunales inferiores rechazaran distintos planteos formulados por los abogados de la exmandataria. Ante esa situación, la estrategia judicial avanzó hacia la máxima instancia del país en busca de que el expediente sea revisado y se suspendan los efectos de las medidas cuestionadas.

Sobre el recurso de queja presentado ante el máximo tribunal, los defensores Carlos Berasli y Ary Llernovoy señalaron que las decisiones judiciales vulneran garantías constitucionales y cuestionan particularmente la inclusión de bienes registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Según el planteo, se trata de propiedades que pertenecen a terceros ajenos a la condena penal y cuya incorporación al decomiso carece de sustento jurídico suficiente. La presentación también denuncia una supuesta afectación del derecho de propiedad, del debido proceso y de la defensa en juicio.

El decomiso de bienes forma parte de las consecuencias patrimoniales establecidas en la sentencia dictada en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La medida apunta a recuperar fondos que, según la Justicia, habrían sido afectados por maniobras irregulares vinculadas a la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En el escrito presentado ante la Corte, la defensa argumentó que existen cuestiones constitucionales y procesales que justifican la intervención del máximo tribunal. Los abogados sostienen que las decisiones adoptadas durante el proceso vulneran garantías fundamentales y consideran que aún no se encuentran agotadas todas las instancias de revisión judicial.

El recurso de queja es una herramienta procesal que permite acudir directamente a la Corte Suprema cuando un tribunal inferior rechaza la posibilidad de tratar un recurso extraordinario. En este caso, la defensa busca que los jueces del máximo tribunal analicen la validez de las resoluciones vinculadas al decomiso.

La presentación se produce en un contexto de fuerte expectativa política y judicial en torno a las causas que involucran a la exvicepresidenta. Además de la cuestión patrimonial, la atención está puesta en las futuras decisiones que pueda adoptar la Corte respecto de otros aspectos de la causa Vialidad.

Ahora serán los integrantes del máximo tribunal quienes deberán evaluar si aceptan tratar el planteo. En caso de admitir el recurso, la Corte abrirá una nueva instancia de análisis sobre el decomiso de bienes. Si lo rechaza, las resoluciones adoptadas por los tribunales inferiores quedarán firmes en ese aspecto.