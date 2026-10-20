La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, solicitaron este lunes 19 de octubre participar de manera virtual en el juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para el próximo viernes 23. La defensa presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) para evitar que ambos deban asistir presencialmente a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires.

El pedido se conoció a pocos días del comienzo del debate, programado para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales de Retiro. Hasta el momento, los magistrados habían establecido que las audiencias se desarrollarían de manera presencial, por lo que deberán resolver si autorizan una excepción para los dos acusados.

Por qué Cristina y Máximo Kirchner pidieron participar de manera virtual

Los abogados de la expresidenta argumentaron que su traslado desde el departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta Comodoro Py requeriría un importante operativo de seguridad.

En el caso de Máximo Kirchner, la defensa señaló que necesita compatibilizar sus responsabilidades como diputado nacional con las audiencias judiciales.

Además, los representantes legales sostuvieron que ambos conocen las acusaciones formuladas en su contra y que podrían ratificar esa información mediante un escrito firmado, en caso de que el tribunal lo considere necesario.

Según plantearon, la participación mediante herramientas digitales permitiría garantizar el derecho de defensa sin afectar el desarrollo del proceso judicial.

La decisión quedará en manos de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes integran el TOF 5. El cronograma establece audiencias los lunes, viernes y sábados.

El juicio por Los Sauces podría volver a postergarse

Mientras se analiza el pedido de los Kirchner, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver otra cuestión que podría modificar el inicio del debate: la posible unificación de las causas Los Sauces y Hotesur.

El tribunal había decidido separar ambos expedientes al considerar que investigan hechos diferentes y que un juicio conjunto, con cientos de testigos, podría extenderse durante más de dos años.

Con esa organización, el proceso por Los Sauces quedó fijado para octubre de 2026, mientras que el correspondiente a Hotesur fue programado para marzo de 2027.

Sin embargo, la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron esa decisión. Ambas partes consideran que las investigaciones comparten acusados, operaciones comerciales y pruebas, por lo que deberían desarrollarse en un mismo juicio.

Ahora, los jueces de Casación deberán definir si mantienen la separación o si ordenan unificar los expedientes, una resolución que podría provocar una nueva postergación.

Qué se investiga en las causas Los Sauces y Hotesur

Los expedientes investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.

En Los Sauces, la Justicia analiza operaciones de alquiler de propiedades relacionadas con empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación incluye presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras.

Por su parte, Hotesur se centra en la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además de las operaciones de la empresa administradora Valle Mitre.

Entre ambos expedientes hay 19 imputados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner y empresarios vinculados con las operaciones investigadas.

Por el momento, el inicio del juicio por Los Sauces continúa previsto para el viernes 23 de octubre, aunque su realización dependerá de las decisiones judiciales pendientes.