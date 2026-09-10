Cronograma de la prueba de dactilografía para aspirantes del Poder Judicial

Las autoridades judiciales de San Juan confirmaron que desde el lunes 14 de septiembre de 2026 se evaluará en tipeo a las personas anotadas en el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, enfocado en los postulantes pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial. Las fechas detalladas de este proceso están disponibles para su consulta en el sitio oficial del organismo, www.jussanjuan.gov.ar.

Esta convocatoria excluye en la etapa actual a quienes se anotaron para integrar la Segunda Circunscripción Judicial, referida a los departamentos de Jáchal e Iglesia, así como tampoco contempla en esta instancia a los postulantes con discapacidad. Para ambos grupos, las fechas correspondientes se difundirán oportunamente.

Para participar de la evaluación, las personas citadas deben acudir con una anticipación de 15 minutos respecto del horario asignado. El trámite requiere la presentación obligatoria del DNI en las instalaciones de la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en calle Entre Ríos 33 Sur, Capital.

El proceso selectivo atiende a la normativa plasmada en el artículo 45 de la Constitución Provincial sobre el acceso a la función pública, la cual determina que "El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos". Asimismo, el máximo tribunal aplica la facultad estipulada en el artículo 207 inciso 2 del mismo texto constitucional, donde se faculta al cuerpo técnico que "Nombra, traslada y remueve a los empleados del Poder Judicial".

Aquí el cronograma completo: