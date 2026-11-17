La audiencia por la causa del siniestro vial protagonizado por Fabricio Gioja y Elías Rodrigo Peze López terminó este martes con una fuerte discusión entre el juez de Garantías Federico Rodríguez y el coordinador fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. Después del intercambio, el magistrado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 20 de noviembre, a las 12, cuando finalmente decidirá si concede o no los cuatro meses de prórroga solicitados por Fiscalía.

La presencia de Grassi en la audiencia no fue casual. El propio Rodríguez había solicitado que el coordinador fiscal compareciera para dar explicaciones sobre el criterio de oportunidad que había impulsado anteriormente el Ministerio Público Fiscal y que terminó dejando sin efecto. El magistrado quería conocer cómo se había llegado a plantear esa alternativa, especialmente después de que la defensa de Gioja negara haber solicitado esa salida.

Durante la audiencia de este martes se produjo un nuevo cruce entre ambos funcionarios. En medio del intercambio, Grassi le advirtió al juez que no podía hacer lo que estaba planteando, lo que elevó la tensión en la sala. Finalmente, Rodríguez decidió dar por finalizada la audiencia y postergar su resolución.

La discusión tiene como trasfondo una causa que ya tiene vencido el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que expiró a principios de noviembre. La Fiscalía, actualmente representada por el fiscal Roberto Ginsberg, solicitó cuatro meses adicionales para continuar con las medidas investigativas.

El expediente tuvo un giro importante el pasado 29 de septiembre, cuando el entonces fiscal Sebastián Gómez resolvió aplicar un criterio de oportunidad y prescindir de la acción penal pública contra Gioja. Para fundamentarlo, consideró que no existían elementos suficientes para sostener una imprudencia grave o temeraria en la conducción. También se había presentado una propuesta de conciliación de 10.000 dólares, que fue rechazada por Peze.

Sin embargo, el 19 de octubre, Grassi revocó esa decisión después de que la querella aportara documentación que acreditaba que la compañía aseguradora había rechazado cubrir los daños del accidente. A partir de esa determinación, la investigación continuó bajo la dirección de Ginsberg.

El siniestro ocurrió el domingo 6 de julio de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de calles Maipú y General Acha, en Capital.

En ese lugar colisionaron una Toyota Hilux conducida por Fabricio Gabriel Gioja Gilabert, nieto del exgobernador José Luis Gioja, y un Peugeot 308 en el que circulaba Elías Rodrigo Peze López, de 30 años.

Según la reconstrucción del hecho, la camioneta avanzaba por Maipú de oeste a este y el automóvil lo hacía por General Acha de sur a norte. Sobre la primera de esas arterias había una señal de PARE.

Como consecuencia del impacto, Peze sufrió graves lesiones, entre ellas traumatismos de cráneo, fracturas faciales y lesiones en el tórax. Debió permanecer internado en terapia intensiva y en coma inducido durante varios días, antes de comenzar un prolongado proceso de recuperación.

El caso también tuvo repercusión por el resultado positivo del control de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta, que fue informado inicialmente en 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ahora, con la audiencia postergada, la expectativa está puesta en lo que resolverá Rodríguez este viernes. El magistrado deberá determinar si habilita los cuatro meses adicionales que pretende Fiscalía para continuar con la investigación o si rechaza el pedido.