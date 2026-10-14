Con 120 años de trabajo ininterrumpido en San Juan, la Cruz Roja Argentina mantiene una tarea que va mucho más allá de los primeros auxilios. Asistencia en emergencias, promoción de la salud, acompañamiento a comunidades vulnerables, apoyo psicosocial y capacitaciones forman parte de sus acciones. En Salud & Bienestar, Juan José Castro, presidente de la filial San Juan, explicó cómo trabajan y de qué manera puede colaborar la comunidad.

“Todo el mundo nos conoce por el tema de primeros auxilios, pero también realizamos actividades de promoción de la salud, de gestión integral de riesgo”, señaló Castro.

La institución interviene antes, durante y después de las emergencias.

Primeros auxilios que también cuidan la salud mental

Una de las áreas que tomó mayor impulso es la de primeros auxilios psicológicos. Castro explicó que pueden aplicarse cuando una persona atraviesa una crisis y necesita acompañamiento. El primer objetivo es estabilizarla emocionalmente y luego evaluar si necesita asistencia profesional.

Juan José Castro, presidente de Cruz Roja Argentina filial San Juan.

La escucha activa ocupa un lugar central. “Antes que hacer es escuchar y ver qué es lo que la persona necesita”, afirmó.

La Cruz Roja capacita tanto a su voluntariado como a la comunidad. En julio, por ejemplo, la filial llegó al departamento Iglesia con una capacitación en primeros auxilios psicológicos enfocada en jóvenes.

Además, la organización trabaja con población migrante. Entre las acciones recientes hubo capacitaciones en oficios para la comunidad boliviana y acompañamiento a otras colectividades.

Los fondos reunidos también respaldan respuestas humanitarias y proyectos de asistencia. A nivel nacional, Castro mencionó el trabajo con una comunidad wichi en Salta para brindar agua potable; en San Juan, destacó acciones con pueblos originarios en Valle Fértil y el soporte a municipios frente a emergencias.

Una colecta para sostener las acciones

La filial también lleva adelante la colecta anual de Cruz Roja Argentina. Los aportes permiten sostener proyectos y actividades en distintos puntos del país. En San Juan, la institución desarrolla tareas en distintos departamentos y brinda capacitaciones.

Castro aclaró que las donaciones se realizan únicamente por medios digitales, mediante los enlaces disponibles en las redes sociales de Cruz Roja Argentina Filial San Juan. “No hay un monto mínimo, lo puede hacer con lo que quiera y todo suma”, destacó. La organización no recibe dinero físico como donación.

Quienes quieran ayudar también pueden incorporarse al voluntariado o compartir el trabajo de la institución para que llegue a más personas. “Nos ayuda a llegar cada vez a más comunidades”, expresó Castro. La filial San Juan funciona en Mariano Moreno 35 Oeste, Trinidad, y mantiene abiertas distintas formas de participación.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.