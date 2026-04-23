Jueves 23 de Abril
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Sociedad

Cuál es el árbol que atrae ratas por la caída de sus frutos

Se trata de una especie muy común en patios argentinos. El problema no es el árbol en sí, sino la acumulación de sus frutos, que genera un entorno ideal para plagas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Cuál es el árbol que atrae ratas y por eso es mejor evitarlo. (Imagen ilustrativa)

La higuera es uno de los árboles más comunes en jardines y patios, pero especialistas advierten que puede convertirse en un foco de problemas: la caída de sus frutos atrae ratas y otras plagas en poco tiempo.

El inconveniente no está en el árbol en sí, sino en lo que ocurre cuando los higos maduran. Estos frutos caen en grandes cantidades, son blandos, muy dulces y se descomponen rápidamente, generando un olor fuerte que funciona como imán para roedores, insectos y otros animales. 

En espacios donde no hay mantenimiento frecuente, la acumulación de fruta en el suelo puede provocar la aparición de plagas en cuestión de días. Este escenario crea un ambiente ideal: alimento disponible, humedad y refugio, tres factores clave para la proliferación de ratas. 

A pesar de esto, la higuera sigue siendo elegida por muchos hogares porque crece rápido, requiere pocos cuidados y se adapta fácilmente a distintos climas. Sin embargo, estas mismas ventajas hacen que muchas veces no se controle correctamente la caída de sus frutos.

Los especialistas señalan que el problema puede evitarse con mantenimiento. Recomiendan retirar los higos caídos con frecuencia, evitar que se pudran en el suelo, mantener el jardín limpio y cosechar los frutos antes de que caigan por sí solos.

De esta manera, más que prohibir ciertas especies, la clave está en el cuidado. Un árbol puede ser inofensivo o convertirse en un problema según el manejo que se haga del espacio verde.

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