Cada 31 de octubre, disfraces, calabazas, dulces y relatos de terror toman las calles de distintos países. Sin embargo, Halloween está lejos de ser una celebración moderna. Sus orígenes se remontan a más de 3.000 años, cuando los pueblos celtas de Europa realizaban el Samhain, una festividad que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno.

De acuerdo con un recorrido histórico publicado por National Geographic, aquella celebración tenía lugar en la víspera del año nuevo celta, que se conmemoraba el 1 de noviembre. Durante esa noche, se creía que los espíritus podían caminar entre los vivos mientras viajaban hacia el más allá.

El origen celta y los primeros disfraces

El Samhain era una fecha de transición entre las estaciones. Para los celtas, el cambio hacia los meses más fríos también representaba un momento en el que el mundo de los vivos y el de los muertos podían acercarse.

Como parte de los rituales, encendían grandes hogueras, realizaban sacrificios de animales y utilizaban disfraces, posiblemente confeccionados con pieles. La creencia era que esas vestimentas podían confundir a los espíritus o evitar que los poseyeran.

También se considera que algunas de las primeras formas del actual “truco o trato” surgieron de costumbres vinculadas con las ofrendas de comida y bebida que se dejaban en las puertas de las casas para los seres sobrenaturales.

Cómo se incorporó la tradición cristiana

Con la expansión del cristianismo, la festividad comenzó a transformarse. En el siglo VII, el papa Bonifacio IV estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, dedicado a recordar a quienes habían muerto por su fe.

La noche anterior pasó a conocerse como la víspera de Todos los Santos. En inglés, la expresión era All Hallows' Eve, que con el tiempo derivó en la palabra Halloween.

Así, antiguas costumbres paganas se mezclaron con celebraciones cristianas y tradiciones populares que continuaron modificándose en distintas regiones.

De Europa a una celebración mundial

Halloween llegó a América del Norte durante el siglo XIX, especialmente a través de los inmigrantes europeos que arribaron durante la Gran Hambruna irlandesa de 1840. Con ellos se difundieron costumbres como tallar calabazas y colocar una vela en su interior, una práctica asociada a la leyenda de Jack el Tacaño.

En Estados Unidos, la celebración comenzó a extenderse masivamente durante el siglo XX. Los disfraces, las fiestas y las actividades para niños se volvieron cada vez más habituales. Más adelante, el cine de terror y la televisión contribuyeron a internacionalizarla, especialmente desde fines de los años setenta y comienzos de los ochenta.

La película Halloween, estrenada en 1978 y dirigida por John Carpenter, fue uno de los hitos que reforzaron la asociación de la fecha con el terror contemporáneo.

Los mitos más conocidos de la Noche de Brujas

Con el crecimiento de la celebración también se multiplicaron las historias inquietantes. Entre las más conocidas aparecen los supuestos sacrificios de gatos negros por parte de sectas satánicas y los rumores sobre golosinas contaminadas con veneno, agujas o cuchillas.

Sin embargo, National Geographic señala que no existen pruebas sólidas que respalden esas versiones. El sociólogo Joel Best, de la Universidad de Delaware, estudió durante años los supuestos casos de golosinas adulteradas y afirmó que no encontró informes fundamentados de niños muertos o gravemente heridos por consumir dulces obtenidos durante el tradicional recorrido de truco o trato.

De esta manera, Halloween pasó de ser un antiguo ritual relacionado con el cambio de estación y las creencias sobre los muertos a convertirse en una celebración global. Una transformación de siglos que explica por qué cada octubre conviven en una misma noche la historia, la cultura popular y el gusto por el miedo.