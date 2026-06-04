La salsa de tomate es una de las preparaciones más utilizadas en la cocina, pero también una de las que más consultas genera cuando su sabor resulta demasiado ácido. Frente a este problema, existe un truco sencillo que permite corregir la acidez sin alterar en exceso el sabor original de la receta.

Durante años, la solución más popular fue agregar una cucharadita de azúcar. Sin embargo, especialistas en gastronomía explican que este ingrediente no elimina realmente la acidez, sino que simplemente la enmascara al aportar dulzor.

La alternativa recomendada es incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio durante la cocción. Este producto actúa sobre la acidez del tomate al modificar el pH de la preparación, logrando un resultado más equilibrado. Los expertos sugieren utilizarlo con moderación para evitar que altere el sabor final.

Otro aspecto fundamental es la calidad de la materia prima. Los cocineros coinciden en que los tomates maduros, frescos y de buena calidad suelen presentar una acidez más equilibrada, reduciendo la necesidad de correcciones posteriores. También recomiendan optar por conservas elaboradas únicamente con tomate, sin exceso de aditivos.

La cocción lenta es otra herramienta clave. Al cocinar la salsa durante más tiempo, los azúcares naturales del tomate se concentran y el sabor se vuelve más suave y armonioso, disminuyendo la percepción de acidez.

En algunas recetas tradicionales también se utilizan zanahorias ralladas o en trozos durante la cocción. Este ingrediente aporta un dulzor natural que ayuda a equilibrar el sabor sin necesidad de agregar azúcar refinada.

Los especialistas destacan que no existe una única fórmula válida para todos los casos, ya que el resultado depende del tipo de tomate utilizado, del tiempo de cocción y del gusto personal. No obstante, coinciden en que el bicarbonato, usado en cantidades mínimas, es uno de los métodos más efectivos para reducir la acidez real de la salsa.

Así, un pequeño ajuste en la preparación puede marcar la diferencia entre una salsa agresiva al paladar y una receta más suave, equilibrada y sabrosa para acompañar pastas, pizzas, carnes o guisos.