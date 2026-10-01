La Universidad de Buenos Aires tiene entre su oferta académica una carrera pensada para quienes buscan formarse en el ámbito de las artes y la cultura sin atravesar una extensa carrera de grado.

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Producción y Gestión de las Artes, una propuesta de dos años de duración que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras y otorga el título de Productor o Productora y Gestor o Gestora de las Artes.

La carrera combina contenidos teóricos con herramientas prácticas destinadas a la producción y gestión de proyectos artísticos y culturales. La formación apunta a preparar profesionales para desempeñarse en instituciones públicas y privadas, además de organizaciones de la sociedad civil.

Cómo es la carrera de la UBA

El plan de estudios está organizado en tres campos de formación y reúne 14 materias y un seminario.

El primer campo corresponde a la Formación General y contempla tres materias. Una de ellas es Trabajo y Sociedad, mientras que las otras dos deben elegirse entre Economía, Ciencia Política, Sociología, Antropología, Filosofía y Semiología.

El segundo corresponde al Campo de Formación de Fundamento y suma cinco asignaturas. Allí aparecen Estética y Sociología y Antropología del Arte como materias obligatorias, junto con tres propuestas electivas relacionadas con distintas disciplinas artísticas.

Entre las opciones se encuentran materias vinculadas con las artes visuales, música, cine, teatro y danza, además de contenidos sobre historia del arte y diferentes expresiones culturales.

Las materias específicas y las prácticas

El tercer campo concentra la formación técnica y profesional. Está compuesto por seis materias y un seminario.

Los estudiantes cursan Economía de la Cultura: Mercado, Industrias, Desarrollo; Curaduría, Programación y Modelos de Gestión; Cultura, Producción y Tecnología; Políticas Públicas, Instituciones y Derechos Culturales; y los talleres de Prácticas I y II.

A esto se suma el Seminario de Gestión y Políticas Culturales, que completa el recorrido académico.

La propuesta busca que los estudiantes no solamente conozcan el funcionamiento del sector cultural, sino que también puedan incorporar herramientas para gestionar proyectos, instituciones y actividades vinculadas con las artes.

Qué se puede aprender durante la tecnicatura

A lo largo de la carrera se abordan cuestiones relacionadas con la economía de la cultura, modelos de gestión, curaduría, políticas públicas, derechos culturales y tecnología.

Uno de los contenidos contempla justamente el impacto de la digitalización y las nuevas plataformas sobre la creación y la gestión de proyectos artísticos. También se estudian los aspectos jurídicos y programáticos que atraviesan al sector cultural.

La UBA establece además que para ingresar a esta tecnicatura es necesario tener aprobadas tres materias del Ciclo Básico Común (CBC) que forman parte de su plan de estudios.

De esta manera, la propuesta ofrece una formación universitaria especializada en producción y gestión de las artes, con una duración de cuatro cuatrimestres y una combinación de contenidos académicos y prácticas profesionalizantes.