Cuál es la opción de ahorro más eficaz para protegerse contra la inflación

El resguardo de los ahorros en moneda local encuentra su mejor aliado en los depósitos que ajustan por el índice de precios. De acuerdo a los últimos reportes del Banco Central de la República Argentina, los depósitos ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo acumularon un total de $1853860 millones al cierre de septiembre. Esta cifra refleja un crecimiento de 452,4% en lo que va del año 2026, lo que implica que la masa de dinero en este instrumento se multiplicó por más de cinco.

Frente a alternativas históricas como el billete estadounidense o los depósitos a tasa fija convencional, esta variante indexada se consolidó como la herramienta predilecta para conservar el valor de compra.

La mecánica de estas imposiciones vincula el capital depositado a la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia, el cual refleja directamente la medición mensual del Índice de Precios al Consumidor que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Al finalizar el período mínimo obligatorio de 90 días, la entidad bancaria liquida el monto original actualizado más el porcentaje adicional acordado previamente, que suele situarse entre 0% y 1%.

Un ejemplo práctico registrado durante este ejercicio muestra que una colocación inicial de $1000000 realizada el 2 de enero representaba 585,08 unidades. Para finales de agosto, ese mismo volumen representó $1226485, alcanzando un rendimiento de 22,64% frente a un índice de precios del 21,3% en la misma ventana temporal.

A pesar del fuerte ritmo de adopción de las opciones indexadas, las colocaciones tradicionales sin ajuste por inflación mantienen el volumen principal en el sistema bancario, con un saldo de $92790000 millones. No obstante, su ritmo de expansión en 2026 fue de 43,8%, una cifra sensiblemente inferior a la dinámica observada en los depósitos vinculados al coeficiente de precios.

Respecto al panorama actual, el especialista Belisario Álvarez de Toledo, referente del sector financiero en la firma GRIT, analizó la efectividad del instrumento. "La forma más segura de ahorrar en Argentina es hacer plazo fijo UVA, no comprar dólares. Es por definición la estrategia para conservar poder adquisitivo", sostuvo el analista.

En esa misma línea, remarcó las desventajas de mantener billetes norteamericanos sin gestionar al señalar que quienes conservaron dólares billete “perdieron 70% de poder de compra desde 2023 y 13% en los últimos dos años”. De esta manera, el ajuste por tasa indexada se afirma como la vía más sólida para proteger el capital de corto plazo sin asumir volatilidad extrema.