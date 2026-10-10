Octubre es un buen momento para poner en marcha una huerta doméstica y aprovechar la temporada primavera-verano. Incluso quienes no tienen jardín pueden cultivar verduras en macetas, siempre que elijan recipientes adecuados, dispongan de buena iluminación y mantengan un riego regular.

Entre las opciones recomendadas se encuentran el rabanito, la acelga, la chaucha y el tomate cherry. Cada una tiene características particulares y distintos tiempos de desarrollo, por lo que permiten organizar una huerta de acuerdo con el espacio disponible y las preferencias de cada hogar.

1. Rabanito, la opción para cosechar rápido

El rabanito es una alternativa para quienes quieren ver resultados en poco tiempo. Se puede sembrar directamente en una maceta o jardinera profunda, con un sustrato suelto que permita el crecimiento de sus raíces.

Algunas variedades están listas para cosechar entre los 25 y 30 días posteriores a la siembra, aunque el plazo depende de las condiciones de cultivo. Para obtener buenos resultados, conviene evitar que las semillas queden demasiado juntas y mantener la tierra húmeda, sin encharcarla.

Otra ventaja es que se pueden realizar siembras escalonadas para conseguir nuevas tandas de rabanitos durante la temporada.

2. Acelga, una verdura rendidora

La acelga es una opción práctica para quienes buscan una planta que permita cosechar durante un período prolongado. Puede desarrollarse en macetas amplias y sus hojas se pueden recolectar a medida que crecen, sin necesidad de arrancar toda la planta.

Para favorecer su desarrollo, necesita un recipiente con buen drenaje, tierra fértil y riego regular. Durante los días de más calor, es importante controlar la humedad del sustrato para evitar que se seque demasiado.

3. Chaucha, ideal para aprovechar el espacio vertical

La chaucha se adapta al cultivo en recipientes, aunque requiere una maceta de buen tamaño para que sus raíces se desarrollen correctamente.

Según la variedad, la planta puede crecer como arbusto o necesitar tutores para sostener sus ramas. Las variedades trepadoras son especialmente útiles en balcones pequeños, ya que permiten aprovechar la altura.

Además, necesita buena iluminación y un riego regular, sin acumulación excesiva de agua en las raíces.

4. Tomate cherry, para cosechar frutos en verano

El tomate cherry es una de las alternativas más elegidas para las huertas caseras. Puede crecer en macetas, pero es importante seleccionar un recipiente con suficiente espacio para las raíces y una variedad apropiada para ese tipo de cultivo.

La planta necesita varias horas de sol directo, riego regular y, según su crecimiento, tutores para sostener los tallos. Si se comienza en octubre, la cosecha puede llegar durante el verano, aunque el momento exacto varía según la variedad y las condiciones ambientales.

Los cuidados para que la huerta crezca bien

Antes de sembrar, conviene revisar que las macetas tengan agujeros de drenaje y utilizar un sustrato fértil, que puede enriquecerse con compost maduro o humus de lombriz.

También es importante controlar la humedad de la tierra, evitar los encharcamientos y dejar suficiente espacio entre las plantas. La cantidad de luz necesaria varía según la especie, pero resulta especialmente importante para la producción de chauchas y tomates cherry.

En San Juan, donde las temperaturas pueden subir rápidamente durante la primavera, será fundamental prestar atención al riego y a la exposición solar para evitar que las macetas se sequen con demasiada rapidez. Con una buena elección de recipientes y cuidados constantes, es posible aprovechar un balcón, una terraza o un patio para producir verduras frescas en casa.