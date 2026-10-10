Las redes sociales tienen una nueva clase de celebridades que acumulan seguidores, promocionan productos y protagonizan campañas publicitarias sin existir físicamente. Se trata de las influencers virtuales, personajes digitales creados por empresas, agencias y equipos de diseño que desarrollan su apariencia, personalidad y publicaciones.

Gracias a los avances de la inteligencia artificial generativa y la animación digital, estas figuras pueden aparecer en distintos escenarios, mostrar supuestas rutinas cotidianas y construir una historia propia. Algunas se dedican a la moda y la belleza, mientras que otras incursionan en la música, los videojuegos y el entretenimiento.

El fenómeno también transformó las estrategias de marketing de las marcas, que encuentran en estos personajes una manera de producir contenido con una identidad visual controlada y una presencia constante en las plataformas digitales.

Lu do Magalu, la influencer virtual con más seguidores

Lu do Magalu es uno de los casos más destacados del fenómeno. Fue creada por la empresa brasileña Magazine Luiza en 2003, inicialmente como un personaje vinculado con su comercio electrónico.

Con el paso de los años, su presencia se amplió a campañas publicitarias, videoclips y contenidos en distintas plataformas. Su trayectoria comenzó mucho antes de la popularización de la inteligencia artificial generativa, por lo que representa una de las primeras experiencias exitosas de una personalidad virtual asociada a una marca.

Lil Miquela, de Instagram a las grandes marcas

Lil Miquela, también conocida como Miquela Sousa, apareció en Instagram en 2016 y fue desarrollada por la empresa estadounidense Brud. Su imagen digital y su perfil de estilo de vida la llevaron a convertirse en una de las influencers virtuales más reconocidas.

Sus publicaciones combinan moda, música y cultura pop. Además, participó en campañas vinculadas con firmas de lujo como Prada y compartió contenidos junto a figuras del mundo artístico. Su caso muestra cómo un personaje ficticio puede construir una identidad comercial reconocible y una audiencia internacional.

Aitana López, la modelo virtual de cabello rosa

Aitana López fue creada por la agencia española The Clueless. Se presenta en redes como una modelo de cabello rosa que comparte contenidos de entrenamiento físico, belleza, moda, videojuegos y estilo de vida.

A diferencia de las personalidades digitales asociadas desde el comienzo a una marca comercial, Aitana fue concebida como una influencer con identidad propia. Su perfil está construido mediante imágenes generadas con inteligencia artificial y una biografía ficticia diseñada para darle continuidad a sus publicaciones.

Milla Sofia, la influencer que también apuesta por la música

Milla Sofia combina retratos digitales, videos de moda y contenidos musicales. Su propuesta no se limita a mostrar ropa o productos: también publica materiales en los que aparece como cantante y dirige a su audiencia hacia plataformas de música.

Su perfil refleja una de las tendencias que acompañan a los influencers virtuales: desarrollar proyectos que van más allá de las publicaciones en redes y construir una presencia en distintas áreas del entretenimiento.

Imma, Shudu y otras figuras digitales

El listado también incluye a Imma, una influencer virtual japonesa creada por la compañía Aww, cuyo contenido reúne moda, tecnología y cultura pop.

Otra figura reconocida es Shudu, una modelo digital creada por el fotógrafo Cameron-James Wilson mediante herramientas de diseño tridimensional. Su imagen fue utilizada en producciones de moda y belleza.

A ellas se suman Bermuda, personaje desarrollado por la misma empresa detrás de Lil Miquela, y Rozy, una influencer virtual surcoreana que participa en campañas publicitarias. También aparece Giorgina Alemán, conocida como Gio Alemán, una figura digital cuyo contenido gira alrededor de la moda y los viajes.

El desafío de distinguir lo real de lo artificial

El crecimiento de estas cuentas abre nuevas posibilidades para la publicidad y el entretenimiento, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia en las redes sociales. Cuanto más realistas son las imágenes y los videos, más importante resulta que las audiencias puedan reconocer cuándo están frente a un personaje ficticio.

En este modelo, detrás de una influencer que parece compartir su vida cotidiana puede haber un equipo creativo que diseña cada imagen, define su personalidad y planifica las colaboraciones comerciales. La popularidad de estas figuras muestra que, en las redes, una identidad digital puede convertirse en una marca con seguidores y oportunidades de negocio, incluso cuando no existe una persona detrás de ella.