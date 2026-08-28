Franco Colapinto ya tiene fecha y horario confirmados para volver a pista con Alpine en la Fórmula 1. El piloto argentino disputará el Gran Premio de Italia, que se llevará a cabo del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el histórico circuito de Monza.

La competencia será la decimotercera fecha del campeonato mundial de 2026 y marcará el regreso de la Fórmula 1 al tradicional trazado italiano después del Gran Premio de Países Bajos.

Cuándo corre Colapinto

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con las primeras prácticas. Colapinto tendrá su primer contacto con el circuito desde las 7:30, hora argentina, mientras que la segunda sesión se desarrollará a las 11.

El sábado será el turno de la tercera práctica y posteriormente llegará la clasificación, que definirá la posición de largada para la carrera principal.

El cronograma completo, en horario argentino, es:

Viernes 4 de septiembre: Práctica Libre 1, 7:30.

Viernes 4 de septiembre: Práctica Libre 2, 11:00.

Sábado 5 de septiembre: Práctica Libre 3, 7:30.

Sábado 5 de septiembre: Clasificación, 11:00.

Domingo 6 de septiembre: Carrera, 10:00.

La carrera será a las 10

El momento principal del fin de semana llegará el domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana, cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Italia.

La competencia tendrá como escenario al Autodromo Nazionale di Monza, uno de los circuitos más tradicionales del calendario de la Fórmula 1 y conocido como el “Templo de la Velocidad”.

Dónde ver a Colapinto

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Italia podrá seguirse a través de ESPN en Disney+ Premium, según el cronograma de transmisión publicado para esta fecha.

La carrera del domingo comenzará a las 10, por lo que los fanáticos argentinos deberán madrugar para acompañar al piloto de Alpine en una nueva fecha de la temporada.

Una nueva oportunidad para Alpine

El Gran Premio de Italia será especialmente importante para Colapinto porque Alpine tiene previsto que el argentino cuente en Monza con las actualizaciones que Pierre Gasly había utilizado previamente, después de que el equipo introdujera mejoras en el monoplaza durante la fecha anterior.

Tras su participación en Países Bajos, el piloto argentino buscará mejorar su rendimiento y aprovechar las características de Monza para conseguir un resultado positivo en la segunda mitad de la temporada.